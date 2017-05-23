Минский СКА проведет видеотрансляцию первого матча финала чемпионата страны с БГК

24 мая в столичном Дворце спорта «Уручье» стартует финальная серия плей-офф чемпионата страны по гандболу между минским СКА и Брестским гандбольным клубом имени Мешкова. Начало поединка в 19.00.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

СКА проведет видеотрансляцию встречи, которую снимут семью камерами и выдадут в интернет (на сайте клуба и его страничках в соцсетях) в HD-качестве. За организацию трансляции взялась компания specmedia.by, которая также сотрудничает с футбольными клубами «Крумкачы», борисовским БАТЭ и брестким «Динамо».

Финальное противостояние продлится до трех побед одной из команд. Игровые дни — 24 (Минск), 27 (Брест) и 28 мая (Брест). Дополнительные матчи зарезервированы на 1 и 4 июня.

Напомним, что в полуфинале в серии до двух побед армейцы одолели гандболистов «Гомеля» — 32:30 и 35:25. Брестчане после осечки в противостоянии с «Крононом» из Гродно (25:26) нанесли сопернику разгромные поражения — 36:14 и 33:24.