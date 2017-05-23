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Пожар в поезде Минск-Брест: возгорание ликвидировали за 4 минуты

24.05.2017 14:12 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Сообщение о возгорании в поезде Минск-Брест поступило в дежурную службу МЧС со станции Ивацевичи после 16.00. Ближайшее подразделение местного отдела МЧС находится в километре от места происшествия. Спустя две минуты спасатели были на месте инцидента.

"Как выяснилось, возгорание произошло в тамбуре первого вагона пассажирского поезда. 47 пассажиров к моменту прибытия спасателей самостоятельно покинули вагон. На ликвидацию возгорания потребовалось четыре минуты", — сообщил Машнов.

Огонь повредил незначительную часть обшивки вагона, уточнил представитель МЧС. В результате происшествия никто не пострадал.

В 17.04 состав продолжил движение к станции Брест. Задержка движения поезда составила 45 минут. Причина возгорания пока устанавливается.

Комментарий официального представителя Брестского областного УМЧС Сергея Машнова о возгорании в поезде Минск-Брест слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Во вторник, 23 мая, в вагоне поезда Минск-Брест произошел пожар, задержка поезда составила 45 минут, ликвидацию возгорания прокомментировал для радио Sputnik Беларусь...

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