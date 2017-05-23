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Пожар в поезде Минск-Брест: возгорание ликвидировали за 4 минуты
24.05.2017 14:12 — Разное | Sputnik Беларусь
"Как выяснилось, возгорание произошло в тамбуре первого вагона пассажирского поезда. 47 пассажиров к моменту прибытия спасателей самостоятельно покинули вагон. На ликвидацию возгорания потребовалось четыре минуты", — сообщил Машнов.
Огонь повредил незначительную часть обшивки вагона, уточнил представитель МЧС. В результате происшествия никто не пострадал.
В 17.04 состав продолжил движение к станции Брест. Задержка движения поезда составила 45 минут. Причина возгорания пока устанавливается.
Комментарий официального представителя Брестского областного УМЧС Сергея Машнова о возгорании в поезде Минск-Брест слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Во вторник, 23 мая, в вагоне поезда Минск-Брест произошел пожар, задержка поезда составила 45 минут, ликвидацию возгорания прокомментировал для радио Sputnik Беларусь...
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