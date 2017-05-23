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Известная французская биатлонистка попала под автомобиль на тренировке и оказалась в гипсе

24.05.2017 14:18 — Разное | Tut.by  
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Французская биатлонистка Анаис Шевалье получила перелом ключицы, попав в аварию во время велотренировки, сообщает isport.ua.

— Мне повезло, что я отделалась «всего лишь» сломанной ключицей и сильным испугом. Досрочно завершила сбор и короткое время не смогу двигаться. Я очень зла. Водители, мы беззащитны, когда сидим на велосипеде. Спасибо за то, что играете нашими жизнями, — написала Шевалье на своей странице в Facebook, добавив фото.


Фото: Фэйсбук Анаис Шевалье

24-летняя Анаис Шевалье является двукратной серебряной медалисткой чемпионатов мира (женская эстафета-2016, смешанная эстафета-2017) и двукратным бронзовым призером мировых форумов (спринт-2017 и женская эстафета-2017). Всего в соревнованиях Кубка мира 6 раз финишировала на пьедестале в личных гонках (1 золото, 2 серебра, 3 бронзы) и 8 раз в эстафетах (2 золота, 4 серебра, 2 бронзы).

В общем зачете Кубка мира-2016/17 Анаис Шевалье заняла 7-е место.

 
 
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Французская биатлонистка Анаис Шевалье получила перелом ключицы, попав в аварию во время велотренировки.

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