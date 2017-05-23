Имам: я отучил прихожан неправильно парковаться возле минской мечети

МИНСК, 24 мая — Sputnik. Белорусские мусульмане, как и весь мусульманский мир, готовятся к священному месяцу Рамадан, который начнется вечером 26 мая.



© Sputnik/ Анна Нефедова / Александр ШУрмелев Мусульмане готовятся к началу священного месяца Рамадан

О том, как держать мусульманское лицо в немусульманской стране, рассказал во время видеомоста Минск — Астана — Баку — Бишкек в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларуси имам-хатыб соборной мечети Минска Зариф Зудин.

"К священному месяцу Рамадан мы подготовили большое количество экземпляров Корана на русском языке, чтобы раздать немусульманскому населению Беларуси", — сказал имам. По его словам, это принесет "большую пользу и большие плоды".

Также в этом священном для мусульман месяце муфтият будет широко привлекать местных спонсоров, меценатов, чтобы они активизировались с выплатой закята (обязательное для мусульман пожертвование, которое делается раз в году — Sputnik).

По словам имама, в июне в Минске пройдет благотворительная акция для немусульман, чтобы "о нас хорошо думали".

Мусульманские школы откроются 1 июля

Имам также рассказал, то 1 июня во всех мусульманских приходах начнут работать воскресные школы для детей, по окончании которых будет проведен конкурс на чтение Корана.

Говоря об особенности развития ислама в Беларуси, имам поднял проблему ассимиляции мусульман среди немусульманского населения страны. Поэтому особое внимание сейчас стараются уделять детям татарской части мусульманского населения. "Мы стараемся приучать детей к Богу, к мечети, чтобы они не стеснялись", — сказал спикер. При этом он рассказал, что три дня праздника после священного месяца Рамадан в соборной мечети в Минске будут обширная программа для детей. "Аниматоры, шарики, сладкие столы на весь день, подарки всем детям", — сказал имам.



© Sputnik/ Анна Нефедова Соборная мечеть в Минске - в ожидании открытия 14

Татарский юбилей

В нынешнем году у татар будет своего рода юбилей — исполнится 620 лет с тех пор, как они стали жить на территории Беларуси. В ноябре, по словам имама, планируются "грандиозные мероприятия на государственном уровне".

Всего в Беларуси 10 мечетей, 20 приходов, по разным оценкам здесь проживает от 30 до 50 тысяч мусульман. "Этот контингент сильно пополняется нашими братьями-иностранцами. Но это только улучшает картинку. На праздничных намазах в нашей мечети мы можем видеть людей со всего мира, представителей разных национальностей", — сказал он.

Про толерантность и парковку

Имам неоднократно подчеркивал толерантность населения Беларуси по отношению к мусульманам. И со своей стороны, считает Зариф Зудин, мусульмане также должны держать мусульманское лицо в немусульманском мире.

Он рассказал, как отучил прихожан минской соборной мечети неправильно парковаться возле храма. По его словам, когда несколько раз пришли местные жители и пожаловались на "неаккуратную парковку", он прервал намаз и отправил нескольких водителей перепарковаться. Теперь, отметил имам, все знают, что возле соборной мечети нужно парковаться корректно.



© Sputnik/ Анна Нефедова Мусульмане идут на праздник в мечеть

Садака

Участники телемоста озвучили информацию о том, какой минимальный размер пожертвования во время священного месяца Рамадан — садака, принят разных странах — в Беларуси, Кыргызстане, Азербайджане и Казахстанае.

Оказалось, что в немусульманской Беларуси самый большой садак, по сравнению с тремя этими мусульманскими странами. Он составляет в эквиваленте 5 долларов, а в Кыргызстане, Азербайджане и Казахстане — чуть больше 1 доллара. Как было озвучено во время телемоста, размер садака — в этих странах примерно — как стоимость 1 килограмма муки. В соответствии с исламскими традициями, садаку платят за всех членов семьи, как за младенцев, так и за стариков.