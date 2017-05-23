Эрдоган утвердил меморандум о создании совместного таможенного комитета с Азербайджаном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил меморандум "О создании совместного комитета в сфере таможни", подписанный между Министерством таможни и торговли Турции и Государственным таможенным комитетом Азербайджана. Об этом сообщает 24 мая сайт администрации президента Турции, информирует агентство Trend .

Меморандум был подписан 15 января 2015 года в Анкаре.

Совместный комитет будет координировать сотрудничество в таможенной сфере между странами, определит направления для развития данной сферы, содействует упрощению таможенных процедур, способствует внедрению новых технологий для усиления эффективности таможенного контроля.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Турцией в первом квартале 2017 года составил $552,7 млн, из этого объема в Турцию было экспортировано товаров на $308,7 млн. За первый квартал текущего года объем товарооборота между Азербайджаном и Турцией вырос в 2,15 раза относительно показателей аналогичного периода прошлого года.-0-