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В Витебске пятилетний мальчик попал под машину на глазах у родителей

24.05.2017 15:09 — Разное | БелТА  
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24 мая, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Витебской области проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия на улице Богатырева в Витебске, в котором пострадал пятилетний мальчик, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Светлана Сахарова.

Установлено, что 14 мая около 20.00 часов автомобиль Volkswagen Bora двигался по улице Богатырева со стороны улицы актеров Еременко в направлении улицы Короткевича в Витебске (микрорайон Билево). За рулем авто находился 25-летний мужчина. "В районе дома №12 по улице Богатырева по нерегулируемому пешеходному переходу дорогу переходила семья с ребенком. Родители увидели приближающийся автомобиль и остановились, а мальчик продолжил движение. В результате наезда автомобилем малолетнему пешеходу причинены телесные повреждения. Он был доставлен в детскую областную больницу, где прошел лечение", - рассказала Светлана Сахарова.

По материалу проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит степень тяжести и локализацию полученных в результате ДТП у ребенка телесных повреждений.

Следователи устанавливают причины и условия, которые способствовали совершению ДТП, а также ищут свидетелей, которые располагают информацией, имеющей значение для объективного исследования всех обстоятельств произошедшего. Очевидцев просят сообщить подробности ДТП в отдел по расследованию преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта УСК по Витебской области (проспект Московский 51а) или позвонить по телефону 8 (0212) 46 20 39.

Следователи обращают внимание родителей, которые переходят дорогу с детьми, на правило вытянутой руки, не следует отпускать ребенка от себя на большее расстояние. Правоохранители просят водителей транспортных средств повысить внимание на пешеходных переходах - наступает время школьных каникул. -0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Установлено, что 14 мая около 20.00 часов автомобиль Volkswagen Bora двигался по улице Богатырева со стороны улицы актеров Еременко в направлении улицы Короткевича в...

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