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Минск хочет активизировать переговоры по созданию единого газового рынка с Россией

24.05.2017 15:09 — Разное | Ежедневник  
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Минск хочет активизировать переговоры по созданию единого газового рынка с Россией

vitbichi.by

Переговоры по созданию единого рынка газа с Россией будут активизированы, сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко сегодня на промышленном форуме в Минске.

Как пишет БЕЛТА,  Владимир Семашко напомнил, что Беларусь и Россия подписали документ, регулирующий газовый вопрос в 2017-2019 годах.

"По газу - промежуточный вариант подписали. Что касается единого рынка газа, он должен быть создан к 1 января 2025 года. Мы вошли в новый цикл переговоров с нашими российскими партнерами, пока на уровне замминистров. Сейчас мы должны активизировать эти переговоры", - сказал вице-премьер.

Он обратил внимание, что главой государства поставлена задача до 1 января 2018 года подготовить соответствующие документы в этой части для их рассмотрения и последующего принятия.

Как сообщал ранее вице-премьер Беларуси, если принципы формирования и функционирования единого рынка газа с Российской Федерацией будут согласованы, тогда этот документ в начале 2019 года будет предложен партнерам по Евразийскому экономическому союзу - Казахстану, Кыргызстану и Армении.

"Чтобы они посмотрели, готовы ли они на таких принципах формировать рынок. Более того, мы договорились с Россией, что если вдруг по каким-то причинам не захотят наши партнеры, тогда мы рынок газа будем создавать на двоих - РФ и Беларусь", - отметил Владимир Семашко. По словам заместителя премьер-министра, Беларусь и Россия урегулировали и вопросы по нефти. "Отношения по нефти до 2024 года включительно у нас урегулированы - и по объемам, и по ценообразованию, с хорошими условиями для Беларуси, - сказал он. - С другой стороны, мы ведем серьезную модернизацию наших НПЗ: Мозырский НПЗ реализует проект на 1,735 млрд долларов, "Нафтан" - на 1,4 млрд долларов". Владимир Семашко добавил, что это будут заводы мирового уровня с глубиной переработки 90-92%. 
 

 
Теги: Минск
 
 
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