ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В России создают чиновничий Skype

24.05.2017 15:06 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
В России создают чиновничий Skype

imenno.ru

Компания «Булат» (дочерняя структура «Росэлектроники», входит в Ростех) и «Ростелеком» разработают защищенный аналог Skype для государственных ведомств и промышленности.

Об этом говорится в пресс-релизе «Росэлектроники», поступившем в РБК.

Из сообщения следует, что система позволит совершать голосовые и видеозвонки, отправлять сообщения и файлы. При этом отмечается, что разработка не будет иметь доступа в интернет. Ее работа будет осуществляться внутри корпоративной сети.

В «Росэлектронике» отметили, что система будет обладать высоким уровнем информационной безопасности. "При этом система не имеет доступа в интернет и не может быть расшифрована хакерами или иностранными спецслужбами", - заявил разработчик. «Это современная, комфортная система, позволяющая передавать конфиденциальную информацию», — заявил генеральный директор «Росэлектроники» Арсений Брыкин.

По данным компании, в основу разработки возьмут платформу OMMG, сервис видео- и аудиоконференций от Mind и программно-аппаратный комплекс компании «Булат». В настоящий момент проект находится на стадии создания «действующего прототипа системы», отметили в «Росэлектронике».


 
 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания «Булат» (дочерняя структура «Росэлектроники», входит в Ростех) и «Ростелеком» разработают защищенный аналог Skype для государственных ведомств и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Видеофакт: кто гуляет днем в минских парках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика