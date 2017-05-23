

imenno.ru

Компания «Булат» (дочерняя структура «Росэлектроники», входит в Ростех) и «Ростелеком» разработают защищенный аналог Skype для государственных ведомств и промышленности.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В России создают чиновничий Skype Компания «Булат» (дочерняя структура «Росэлектроники», входит в Ростех) и «Ростелеком» разработают защищенный аналог Skype для государственных ведомств и...

Об этом говорится в пресс-релизе «Росэлектроники», поступившем вИз сообщения следует, что система позволит совершать голосовые и видеозвонки, отправлять сообщения и файлы. При этом отмечается, что разработка не будет иметь доступа в интернет. Ее работа будет осуществляться внутри корпоративной сети.В «Росэлектронике» отметили, что система будет обладать высоким уровнем информационной безопасности. "При этом система не имеет доступа в интернет и не может быть расшифрована хакерами или иностранными спецслужбами", - заявил разработчик. «Это современная, комфортная система, позволяющая передавать конфиденциальную информацию», — заявил генеральный директор «Росэлектроники» Арсений Брыкин.По данным компании, в основу разработки возьмут платформу OMMG, сервис видео- и аудиоконференций от Mind и программно-аппаратный комплекс компании «Булат». В настоящий момент проект находится на стадии создания «действующего прототипа системы», отметили в «Росэлектронике».