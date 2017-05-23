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Шакутин предложил построить новый автотракторный завод за 300-350 миллионов долларов

24.05.2017 14:58 — Разное | Ежедневник  
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Шакутин предложил построить новый автотракторный завод за 300-350 миллионов долларов

belgid.by

Об этом сообщил вице-премьер Владимир Семашко.

"Глава холдинга "Амкодор" Александр Шакутин подготовил и внес предложение о том, что в ряду других инвестиционных проектов он будет создавать производство автотракторной и коммунальной техники. Были разные мнения и позиции по этому поводу, но я лично поддерживаю этот проект", - цитирует его слова БЕЛТА.

По его мнению, это поспособствует развитию конкурентной среды, в том числе и для МТЗ. На реализацию проекта понадобится около 300-350 млн долларов. Говоря о финансировании проекта, Владимир Семашко отметил, что это будут привлекаемые средства.

"Это будут кредиты зарубежных банков. Секрета нет, вроде, основная линия - это будут китайские кредиты", - уточнил он. Завод планируется построить за три года после принятия окончательного решения по кредитованию. 

 
 
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