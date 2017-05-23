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Представитель Uber договорился с Кобяковым и Янчевским по беспилотным автомобилям

24.05.2017 14:47 — Разное | Ежедневник  
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Представитель Uber договорился с Кобяковым и Янчевским по беспилотным автомобилям

Генеральный директор Uber по региону Европы, Ближнего Востока и Азии Пьер-Димитри Гор-Коти в ходе своего визита в Минск провел переговоры с Андреем Кобяковым и подписал соглашение о сотрудничестве в области беспилотных автомобилей.

Как сообщается на сайте Совмина, в ходе его встречи с премьер-министром Беларуси были обсуждены «реализация проектов компании в Беларуси, и иные актуальные вопросы».

Как отметил Андрей Кобяков, визит руководства такой известной в мире высокотехнологичной компании как Uber является знаковым. «Это подтверждение того, что наша страна имеет хорошую динамику развития цифровых технологий, благоприятную бизнес-среду. Рассчитываю, что сможем построить долгосрочное и взаимовыгодное стратегическое сотрудничество», - отметил он.

Руководитель правительства отметил, что проинформирован о работе компании на рынке Беларуси. «За относительно небольшой срок вы добились хороших результатов в области перевозок пассажиров, внедрили новые технологии, позволяющие сделать поездки комфортными для пассажиров и более прозрачными в части сбора налогов для государства», - подчеркнул премьер-министр.

Андрей Кобяков сообщил, что правительство предпримет необходимые шаги по разрешению вопросов в сфере правового регулирования работы Uber в Беларуси с учетом интересов обеих сторон. 

Также премьер-министр отметил, что Правительство Республики Беларусь приветствует инициативы компании по сотрудничеству с Парком высоких технологий. «Открытие центра научно-технических разработок Uber в Парке станет хорошим стартом нашей совместной работы», - подчеркнул Андрей Кобяков.

Отдельно руководитель правительства остановился на перспективах сотрудничества с компанией в области беспилотного транспорта. 

Соответствующее соглашение было подписано по итогам переговоров представителя Uber с главой ПВТ Всеволодом Янчевским. Ключевыми направлениями сотрудничества станут  открытие центра научно-технических разработок Uber в Парке высоких технологий, а также совместная работа в сфере беспилотного транспорта. Как передает слова генерального директора Uber БЕЛТА, "мы очень довольны результатами переговоров с премьер-министром Республики Беларусь господином Кобяковым и директором Парка высоких технологий господином Янчевским. Мы знаем, что ррезидент Беларуси господин Лукашенко уделяет пристальное внимание развитию высоких технологий, и это хороший знак для нас и для других международных компаний. Сегодня между компанией Uber и Парком высоких технологий подписано соглашение о взаимодействии по целому ряду направлений. Это мой первый визит в Беларусь, но теперь, я думаю, у меня будет много поводов часто бывать в вашей стране".

"Не совсем правы те, кто говорит, что мир стоит на пороге транспортной революции. На самом деле мир уже перешагнул этот порог. Все изменяется быстрее, чем многие ожидали. И Беларусь должна быть в авангарде этих изменений. В этом смысл нашего сотрудничества и с Uber, и с другими мировыми корпорациям, чьи технологии на наших глазах меняют мир. Именно такое сотрудничество дает шанс Беларуси в будущем оказаться одной из первых стран в мире, в которой запустят первые беспилотные автомобили", - отметил Всеволод Янчевский.
 

 
Теги: Минск
 
 
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