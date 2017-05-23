Немецкие студенты построили 410-сильный гибридный Volkswagen Golf GTI

Каждый год Volkswagen дает возможность своим студентам продемонстрировать свои навыки и умения — на майский фестиваль тюнинга на озере Вертерзее в Австрии, который изначально задумывался как слет поклонников Golf GTI, компания привезла очередной «ученический» проект.





Это хэтчбек GTI First Decade, над созданием которого работали 13 молодых специалистов Volkswagen — будущие кадры для заводов и технических центров концерна. «Трехдверка» получила броскую двухцветную окраску кузова, а завершают облик задний спойлер и 20-дюймовые колесные диски оригинального дизайна.





В салоне нет сидений заднего ряда — на освобожденном месте появились запаска и дополнительные динамики аудиосистемы, спереди установлены отделанные черной кожей наппа и алькантарой с синей прострочкой спортивные сиденья. При этом кресло водителя можно регулировать (доступны функции массажа и т.д.) прямо со смартфона или планшета с помощью специального мобильного приложения.





За движение Golf GTI First Decade отвечает гибридная силовая установка суммарной мощностью 410 лошадиных сил — бензиновый двигатель приводит в движение переднюю ось, сзади смонтирован 12-киловаттный электромотор. Оба агрегата могут быть задействованы как вместе, так и по отдельности.

Разумеется, переделанный в соответствии со студенческими представлениями Golf GTI — это лишь шоу-кар, который в серийном виде мы не увидим.