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Немецкие студенты построили 410-сильный гибридный Volkswagen Golf GTI

24.05.2017 15:10 — Разное | Tut.by  
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Каждый год Volkswagen дает возможность своим студентам продемонстрировать свои навыки и умения — на майский фестиваль тюнинга на озере Вертерзее в Австрии, который изначально задумывался как слет поклонников Golf GTI, компания привезла очередной «ученический» проект.


Это хэтчбек GTI First Decade, над созданием которого работали 13 молодых специалистов Volkswagen — будущие кадры для заводов и технических центров концерна. «Трехдверка» получила броскую двухцветную окраску кузова, а завершают облик задний спойлер и 20-дюймовые колесные диски оригинального дизайна.


В салоне нет сидений заднего ряда — на освобожденном месте появились запаска и дополнительные динамики аудиосистемы, спереди установлены отделанные черной кожей наппа и алькантарой с синей прострочкой спортивные сиденья. При этом кресло водителя можно регулировать (доступны функции массажа и т.д.) прямо со смартфона или планшета с помощью специального мобильного приложения.


За движение Golf GTI First Decade отвечает гибридная силовая установка суммарной мощностью 410 лошадиных сил — бензиновый двигатель приводит в движение переднюю ось, сзади смонтирован 12-киловаттный электромотор. Оба агрегата могут быть задействованы как вместе, так и по отдельности.

Разумеется, переделанный в соответствии со студенческими представлениями Golf GTI — это лишь шоу-кар, который в серийном виде мы не увидим.

 
 
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Горячий хэтчбек оснащается бензиновым турбомотором и электродвигателем, который приводит в движение задние колеса. Автомобиль не пойдет в серию, а останется...

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