Состоялись первые матчи полуфинальных серий чемпионата Беларуси по мини-футболу

23 мая состоялись первые поединки полуфиналов чемпионата Беларуси по мини-футболу среди команд высшей лиги. МАПИД с минимальным счетом одолел «Столицу» (1:0), а гомельский ВРЗ дома разгромил «Лидсельмаш» (4:1).

ВРЗ 4:1 «Лидсельмаш»

Очень жарким и насыщенным получился матч в Гомеле, где встречались ВРЗ и «Лидсельмаш». Первый тайм прошел в относительно умеренном темпе, при этом хозяева сумели дважды поразить ворота гостей (на 3-й и 13-й минутах забили Григорьев и Пинчук соответственно).

Во второй половине встречи «Лидсельмаш» пошел отыгрывать отставание, действуя порой крайне жестко. Следствием этого стал не только один отыгранный мяч (на 35-й минуте забил Раговик), но и россыпь желтых карточек и даже одна красная (удален был Воронин). В концовке игры лидчане были очень близки к тому, чтобы перевести встречу в дополнительное время, однако это был не их день, и вместо камбэка прошлогодние чемпионы получили еще два гола в свои ворота (Григорьев и Селюк).

Итоговый счет 4:1 позволил ВРЗ одержать первую победу в серии. «Лидсельмашу» же теперь нужно обязательно переигрывать гомельчан в домашнем поединке.

«Столица» 0:1 МАПИД

Ни для кого не секрет, что игры с МАПИДом даются «Столице» очень тяжело. В первом круге черно-зеленые лишь на морально волевых сумели остановить МАПИД у него дома (3:2), во второй половине чемпионата МАПИД стал первой командой в нынешнем розыгрыше, кто нанес «Столице» поражение на ее площадке. Кроме этого, именно «домостроители» (правда не без помощи удачи — гола на последней минуте) в прошлом году стали непреодолимой преградой «Столицы» на пути в финал.

Вчерашнее противостояние «Столицы» и МАПИДа во всей красе показало одну из главных дилемм спорта — роль фактора удачи в итоговом результате. МАПИД ни в одном игровом компоненте не превзошел своего соперника и даже напротив, «Столица» предлагала куда более разнообразную и острую игру, но вместе с этим обстучала все штанги и перекладины ворот МАПИДа, загубила ряд вернейших моментов и чудом не забила, а вот простой рядовой удар «домостроителей» своей цели достиг.

Возможно, когда-нибудь мировое спортивное сообщество сумеет разработать универсальные критерии, позволяющие свести фактор везения в спорте к нулю. Пока же «айтишники» не расстраиваются и готовятся к ответной игре, которая пройдет в субботу, 27 мая, на домашней площадке МАПИДа.

Плей-офф. Полуфиналы (первые матчи)

23 мая

ВРЗ (Гомель) 4−1 «Лидсельмаш» («Столица»)

Мячи: 1:0 — В. Григорьев (2.54). 2:0 — Пинчук (12.41, пас — Чернейко). 2:1 — Раговик (34.45, пас — Камеко, 5×4). 3:1 — В. Григорьев (36.59, п.в.). 4:1 — Селюк (38.32, п.в.).

«Столица» (Минск) 0−1 МАПИД (Минск)

Мяч: 0:1 — Перемитин (23.02).