Что нужно знать при покупке кровати?



Хотите купить кровать взрослому, ребенку, подростку, но не знаете, на что обращать внимание — прочитайте нашу статью. Перечисленные советы помогут вам подобрать оптимальную модель для здорового сна и комфортного отдыха.

Диван-кровать: как выбрать?





Осмотрите каркас. Его делают из металла и дерева. Металлическое основание проще ремонтировать, легко заменить часть деталей. Такие изделия дома используют редко, чаще — в офисах. Деревянный каркас должен быть гладким, без сучков. Качественная мебель для сна имеет болтовые соединения элементов. В помещение малой площади покупайте угловой диван.

Проверьте механизм трансформации. Сложите и разложите спальное место. Шумы и скрипы должны отсутствовать. Не экономьте деньги, покупая дешевую модель. Цена механизма трансформации хорошего качества выше средней. Набивку матраса выбирайте натуральную, срок службы синтетических материалов ниже.

Как выбрать ортопедическую кровать?





Каркас из дерева требует бережного отношения, металлический — прослужит дольше. Материалы производства — экологически чистые. От количества ламелей зависит жесткость основы. Выбирайте с эластичными пластинами. Оптимальная длина места для сна — на 15 сантиметров больше роста. Чтобы создавалась вентиляция матраса лучше купить кровать, где нет хранилища вещей.

Как выбрать кровать-трансформер?





Хотите купить кровать на долгие годы — выбирайте мебель для сна, где подъемный механизм — газлифт. Он безопасный и упрощает эксплуатацию. Проверьте длину и жесткость ремней для надежной фиксации белья и матраса.

Кровати-трансформеры идут в связке с комодом, шкафом, тумбой, столом, востребованы владельцами недвижимости малой площади. Изделия комплектуются ортопедическими матрасами и не создают сложностей во время эксплуатации. Прежде чем купить кровать, определите подходящий вам тип раскладки: вертикальный или горизонтальный.

Как выбрать двуспальную кровать?





Планируете купить кровать для двоих человек? Нужно учесть некоторые нюансы.

Тип матраса — пружинный или с наполнителем. Ортопедический эффект первых моделей зависит от количества пружин. При отдыхе идеальный матрас должен точно повторять изгибы вашего тела. Изделия с наполнителем берите на основе кокосовой стружки, латексной пены;

Функциональность и размер. Кровати могут оснащаться ящиками для белья, трансформироваться в другие предметы мебели. Длину ложа выбирайте, добавив 20 см к росту самого высокого человека, который будет спать на кровати.

Как выбрать кованую кровать?





Кованые модели хороши в классическом интерьере. Качественные изделия оснащены полуоткрытым днищем, состоят из цельного куска металла, все их соединения — болтовые, поверх нанесено защитное покрытие. основание таких моделей может быть ортопедическим. Правильное решение — купить кровать, сделанную ручным способом. Внимательно посмотрите на элементы декора. Их концы должны быть плавными.

Водяная кровать: что это?





Купить кровать на водяной основе — значит избавиться от проблем со сном и успешно вести профилактику заболеваний — радикулита, артрита. Матрас изделий наполнен жидкостью и имеет идеальные ортопедические свойства. А так как водная основа подогревается до комфортной температуры, засыпать на матрасе — одно удовольствие. Стандартные модели подходят для отдыха 1-го человека. Двум людям нужно выбрать кровать, разделенную на секции.

Как выбрать манеж-кровать?





Выбирайте манеж, у которого изменяется высота днища на 4-5 уровней: так ребенок будет спать на одной высоте с вами. По мере взросления крохи уровень понижайте. Покупайте манеж с автостенкой. Меняйте ее положение при регулировании высоты спального места. Если планируете перемещать манеж по комнате, выбирайте модель с колесами. Ребенок долго не засыпает и капризничает — берите вариант с полозьями. Универсальные манежи оснащаются и полозьями и колесами. Они меняются поочередно. Остановите выбор на них, чтобы удовлетворить обе потребности. Требуйте у продавца сертификат качества для подтверждения гипоаллергенности материалов.

Как выбрать спальное место ребенку?





Чтобы ребенку было удобно спать, нужно купить кровать с учетом приведенных ниже предпочтений:

материал — древесина, с нанесенным лаковым покрытием во избежание получения заноз;

наличие небольших бортов, чтобы ребенок не упал на пол во время сна;

высота днища от пола — 20-25 сантиметров;

габариты матраса совпадают по размеру с днищем.

Обратите внимание на модели с ящиками, в которых можно разместить детские вещи и средства по уходу. Покупая место для сна подростку, смотрите на его функциональность и удобство. Все необходимое должно сочетаться в одном месте — игровая и рабочая зона, полочки и ящички для хранения личных вещей и т.д.

Как выбрать двухъярусную кровать?





Чтобы дети могли спать вдвоем или с одним из родителей можно купить кровать с двумя ярусами. Конструкции бывают классическими и укомплектованными дополнительными элементами мебели: письменным столом или тумбой с ящиками. Они должны быть массивными, устойчивыми, с возможностью регулирования высоты ярусов (желательно). Для обеспечения безопасности ребенка покупайте изделия с пологой лестницей, у которой удобные поручни и не слишком часто идут перекладины.

Как выбрать наматрасник?





Выбирайте наматрасник идентичного размера спальному месту, из натурального материала и с сертификатами качества. Для регулирования жесткости матраса покупайте ортопедические наматрасники, для малышей — водонепроницаемые.

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