Уже 2 июня в Минске состоится рекламное шоу, где зрители смогут увидеть около 400 роликов объединенных общей темой любви. « Ночь пожирателей рекламы » — это не только и не столько показ роликов, это масштабное культурное мероприятие, которое начинается задолго до входа зрителя в зал. В этом году можно поучаствовать в конкурсах, послушать выступления белорусских музыкантов, получить подарки, в общем, неплохо развлечься.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Сайт piterzavtra.ru

«Ночь пожирателей рекламы» — это праздник. А какой праздник может быть без музыки, артистов, ярких красок, вкусных напитков и красивого оформления? И так каждый год. Войдя в фойе, где проходят «Ночи», гости-зрители сразу же попадают внутрь многопланового шоу, где каждый может выбрать что-то на свой вкус. Можно поучаствовать в конкурсах, сфотографироваться на фоне броского плаката, получить сувениры от спонсоров и партнеров проекта.

Как сообщили организаторы, в этот раз прямо на выходе из зала будет сконструирована большая сцена, на которой во время всех перерывов выступят звезды белорусской эстрады, а также молодые артисты. Ведущий не даст заскучать самому сонному зрителю, а подарки и различные активности от партнеров Sven, Burn, картинг-клуб «Форсаж», студия тату «Dopeink tattoo», радио Unistar, Vip toys, дельфинарий «Немо» и других станут приятным сюрпризом.

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Гости смогут покататься на гироскутерах и профессиональных самокатах, поиграть на игровых приставках, ощутить мир виртуальной реальности в специальных очках, сделать себе стильную прическу в барбершопе, и даже попробовать себя в качестве тату-мастера. Всю ночь будут работать бары Дворца Республики, в которых можно подкрепиться и взбодриться.

Сейчас организаторы согласовывают картинг, на котором можно прокатиться всем желающим, а также сфотографировать и рассмотреть вблизи спортивные автомобили, которые участвуют в профессиональных авто-чемпионатах.

Вход на мероприятие: 18+. Цена билетов: от 18 руб. до 37 руб. Купить билет