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Британский производитель спорткаров Lotus перейдет под контроль Geely

24.05.2017 15:11 — Разное | Tut.by  
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Слухи о том, что новым собственником компании Lotus может стать холдинг Zhejiang Geely ходили и раньше, а теперь подтвердились официально — китайцы объявили о намерении приобрести 49,9% акций малазийского автопроизводителя Proton и 51% активов известного производителя спорткаров из Норфолка.


Фото: Lotus

К слову, Proton стал владельцем Lotus еще в 1996 году, а в 2012 году малазийский производитель вместе с британской маркой вошел в состав местного промышленного конгломерата DRB-Hicom. Дела у Proton, приобретением которого в свое время интересовался концерн Volkswagen, а переговоры о сотрудничестве вели PSA Group, General Motors и Suzuki, до сих пор идут неважно. Спрос на модели марки продолжает падать — управленцы DRB-Hicom, похоже, попросту отчаялись поставить компанию «на ноги», решив избавиться от ненужных активов.

Соглашение с Geely, в состав которой входят компании Volvo, London Taxi и новоиспеченный «глобальный» бренд Lynk&Co, будет подписано в июле, так что формально Proton и Lotus пока еще принадлежат DRB-Hicom.

Новая сделка позволит Geely получить доступ к технологиям Lotus, касающихся изготовления композитных деталей и панелей кузова. В дальнейшем китайцы планируют использовать их при разработке новых облегченных конструкций для собственных моделей — в частности, это позволит сократить средние по модельному ряду компании уровни выбросов углекислого газа.

 
 
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Китайский производитель Geely покупает британскую компанию Lotus. Соглашение о покупке будет подписано в июле.

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