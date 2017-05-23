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В Пружанском районе автомобиль сорвался с домкрата и придавил владельца

24.05.2017 15:29 — Разное | БелТА  
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24 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе упавший с домкрата автомобиль смертельно травмировал своего владельца, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Трагедия произошла 23 мая в деревне Добучин. 56-летний местный житель, начальник молочно-товарного комплекса ОАО "Агро-Колядичи", ремонтировал личный автомобиль "Ситроен Ксантия" во дворе дома. В 16.40 автомобиль упал с домкрата и придавил мужчину.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Трагедия произошла 23 мая в деревне Добучин. 56-летний местный житель, начальник молочно-товарного комплекса ОАО "Агро-Колядичи", ремонтировал личный автомобиль...

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