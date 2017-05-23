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В Брестском районе на канализационно-насосной станции умер рабочий

24.05.2017 15:37 — Разное | БелТА  
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24 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе рабочий агропромышленного предприятия умер в помещении канализационно-насосной станции, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Несчастный случай произошел днем 23 мая вблизи деревни Большие Мотыкалы. Рабочий СГЦ "Западный" в помещении канализационно-насосной станции обнаружил бездыханное тело коллеги без видимых причин насильственной смерти. 60-летний житель деревни Ковердяки трудился оператором водоочистных систем.

По предварительной информации, в тот день мужчина в нарушение техники безопасности вошел в помещение станции без средств защиты. Также сообщается, что он страдал болезнями сердца.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Несчастный случай произошел днем 23 мая вблизи деревни Большие Мотыкалы. Рабочий СГЦ "Западный" в помещении канализационно-насосной станции обнаружил бездыханное...

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