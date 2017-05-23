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С 25 мая включенный ближний свет - обязателен

24.05.2017 15:40 — Разное | БДГ  
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С 25 мая в Беларуси стартует специальное комплексное мероприятие «Внимание - дети!».

Акция продлится до 5 июня и ее основная задача - профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Согласно пункту 166.9 ПДД, в дни проведения СКМ водители обязаны передвигаться в светлое время суток с включенным на транспортном средстве ближним светом фар или дневными ходовыми огнями.

Инспекторы ГАИ призывают водителей быть внимательнее во время движения возле детских учреждений, остановок, проезде нерегулируемым переходов и во дворах.

За невключенный ближний свет водителей будут штрафовать.

 
 
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С 25 мая в Беларуси стартует специальное комплексное мероприятие «Внимание - дети!».

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