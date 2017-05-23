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Официальный запуск "Кнопки-SOS" от белорусских разработчиков состоится в конце мая

24.05.2017 15:59 — Разное | БелТА  
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24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальный релиз приложения для смартфонов "Кнопка-SOS" (Button SOS) состоится в конце мая, рассказал корреспонденту БЕЛТА разработчик приложения, победитель конкурса "100 идей для Беларуси" 2017 года Сергей Косик.

"Релиз первой версии программы "Кнопка-SOS" для Android-платформ состоится в конце мая, что совпадает с началом детских каникул и проведением выставки-форума "Центр безопасности. 2017", - рассказал Сергей Косик и отметил, что сейчас приложение представлено на Google Play и App Store, но официальный запуск стабильной версии запланирован именно на май. После релиза в Беларуси разработчики намерены представить приложение в Израиле.

Приложение "Кнопка-SOS" предназначено для того, чтобы пользователь смартфона смог быстро и просто подать сигнал бедствия в экстремальной ситуации. На экране блокировки смартфона появляется тревожная кнопка, при нажатии которой включается таймер. Если в течение 3 секунд не отменить нажатие, активируется аварийный таймер. Через 3 секунды смартфон отправит оповещения выбранным контактам из записной книги. Через 9 секунд телефон автоматически звонит в милицию. В зависимости от страны пребывания смартфон может менять номера экстренных служб.

Сергей Косик утверждает, что сейчас есть десятки подобных приложений, но большинство из них работает некорректно. Белорусская "Кнопка-SOS" обладает повышенным функционалом и способна отслеживать местоположение пользователя. Так, смартфон может сообщить родителям школьника, если ребенок отклонится от привычного маршрута домой.

После официального релиза приложения для Android-платформ разработчики займутся Windows Phone, затем выпустят стабильную версию для iPhone.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Релиз первой версии программы "Кнопка-SOS" для Android-платформ состоится в конце мая, что совпадает с началом детских каникул и проведением выставки-форума "Центр...

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