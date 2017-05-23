В Пружанском районе автомобиль сорвался с домкрата и насмерть придавил владельца

В Пружанском районе упавший с домкрата автомобиль смертельно травмировал владельца, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Трагедия произошла 23 мая в деревне Добучин. Местный житель, начальник молочно-товарного комплекса ОАО «Агро-Колядичи», ремонтировал личный Citroen Xantia во дворе дома. В 16.40 автомобиль упал с домкрата, когда под ним находился владелец.

В результате происшествия 56-летний мужчина от полученных травм умер на месте.