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В Пружанском районе автомобиль сорвался с домкрата и насмерть придавил владельца

24.05.2017 15:52 — Разное | Tut.by  
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В Пружанском районе упавший с домкрата автомобиль смертельно травмировал владельца, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Трагедия произошла 23 мая в деревне Добучин. Местный житель, начальник молочно-товарного комплекса ОАО «Агро-Колядичи», ремонтировал личный Citroen Xantia во дворе дома. В 16.40 автомобиль упал с домкрата, когда под ним находился владелец.

В результате происшествия 56-летний мужчина от полученных травм умер на месте.

 
 
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