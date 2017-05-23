Комитет соцзащиты о выселении девочки из дома для инвалидов: речь идет о смене места регистрации

Комитет по труду, занятости и социальной защите прокомментировал ситуацию с выселением Виктории Кришталь из квартиры в Специальном доме для ветеранов, престарелых и инвалидов № 1, где она живет с мамой. Чиновники уверяют: выселять девочку никто не собирается, ее просто надо перерегистрировать в другом месте, чтобы сохранить за ней место в очереди для нуждающихся в улучшении жилищных условий.

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— Вопрос о том, что Виктория как трудоспособная должна забрать маму из квартиры и найти им обеим жилье никто не ставит. Хотя по закону это так. Но мы сразу сказали Татьяне, что она остается жить в этой квартире. Мы объясняли ей, что речь идет о снятии Виктории с регистрации в квартире в Специальном доме для ветеранов, престарелых и инвалидов № 1, чтобы девочку можно было поставить на очередь нуждающихся. Цель у нас — улучшить положение этой семьи. Никто не говорит о выселении Татьяны из квартиры, — рассказала REALTY.TUT.BY председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович. — История эта затянувшаяся. По закону семья, которая живет в государственном учреждении и имеет несовершеннолетних детей, имеет право постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Но по достижении ребенком 18 лет, семья снимается с учета.

В ситуации с Татьяной главная цель комитета, когда мы предлагаем выписать Викторию из квартиры, — это постановка девочки на учет. Поэтому мы предложили Татьяне такой вариант: девочку выписываем из квартиры, хлопочем о месте для нее в общежитии, но не в студенческом, а в молодежном, где ее смогут зарегистрировать постоянно, а не временно, и тогда ставим ее на очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий. Другого варианта оставить девочку на учете по закону, увы, нет. Думать, что когда-нибудь законодательство изменится до такой степени, что девочке оставят квартиру в спецдоме, — это неправильно. Как трудоспособный ребенок может рассчитывать остаться в квартире в специальном доме для ветеранов, престарелых и инвалидов? Более того, какое такое злое государство, если папа девочки имеет однокомнатную квартиру и мама с дочкой имеют двухкомнатную квартиру в этом доме. Что тут неправильного?

В комитете говорят, что вариант оставить Татьяну в спецдоме, а девочку перерегистрировать в другом месте, чтобы она могла встать на очередь нуждающихся, женщине уже предлагали. И добавляют, что в спецдоме живет не пять, как рассказывала Татьяна, а еще одна такая семья с совершеннолетним, абсолютно здоровым ребенком. И той семье тоже уже предложили вариант решения вопроса с очередью.

— В этом доме живет еще одна такая семья. Там тоже ребенок совершеннолетний, трудоспособный: девочка-студентка, которая в этом году заканчивает педуниверситет. Мы предложили ей трудоустроиться в интернат нашей системы, и тогда мы ей, как нашему специалисту, предоставим жилье по договору найма. Семья согласна, потому что в таком случае девочка сможет снова встать на очередь нуждающихся и однажды решить свой жилищный вопрос, — говорит Жанна Романович. — В случае с Татьяной после перерегистрации Виктории в общежитии, девочке никто не сможет запретить приходить к маме, гостить у нее, ухаживать за ней. Просто, еще раз повторю: по закону, чтобы поставить Викторию на очередь нуждающихся, зарегистрирована она должна быть в другом месте.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Нормы в жилищном законодательстве, которые вынуждают снимать с очереди детей, живущих с родителями-инвалидами в госучреждении, действительно есть. И комитет уже предлагал внести изменения, чтобы такие ситуации не повторялись.

— Мы уже предлагали министерству ЖКХ внести изменения в законодательство, чтобы этих деток по достижению 18 лет не снимали с учета. Нам ответили, что в настоящее время ведется подготовка новой редакции Жилищного кодекса и предложения по корректировке законодательства могут быть внесены при согласовании законопроекта. То есть нам не отказали и надеемся, вопрос решится.

Еще одно изменение, которое комитет предлагает внести в законодательство, — это приравнять детей, у которых родители инвалиды проживают в интернатных помещениях, к детям-сиротам, чтобы им выделялось социальное жилье.

— Мы понимаем, что родители-инвалиды имеют ограниченные возможности, чтобы построить или купить жилье для своих детей. Поэтому было бы хорошо, если бы этим деткам выделяли социальное жилье, — говорит Жанна Александровна.