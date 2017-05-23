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Беларусь в 15 раз нарастила поставки мороженой рыбы на российский рынок
24.05.2017 16:13 — Разное | Ежедневник
1ul.ru
За первый квартал 2017 года Беларусь по поставкам рыбы на российский рынок перевыполнила показатели всего прошлого года. Российские эксперты считают, что это реэкспорт.
По данным Национального статистического комитета Беларуси, в этом периоде в Россию было поставлено 2314 тонн мороженной рыбы, что в 15 раз больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Россия – главный рынок сбыта белорусских поставщиков. По мороженной рыбе экспорт составил 2334 тонны.
Правда, в денежном выражении объемы экспорта выглядят не столь внушительно: весь экспорт – 4,418 млн долларов, из них поставки в Россию – около 4,4 млн долларов.
Тем не менее это дало повод российским СМИ и экспертам в очередной раз обвинить Минск в несоблюдении санкционного режима.
По словам исполнительного директора Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Алексея Аронова, в случае с белорусскими поставками мороженой рыбы в Россию речь идет о реэкспорте «санкционки».
«Белорусские поставки мороженой рыбы в Россию — это реэкспорт. Объем этих поставок не столь существенный, поэтому говорить о серьезном влиянии на российский рынок или давлении на российских производителей не приходится», — отметил Алексей Аронов в комментарии «Известиям».
«Россельхознадзор не раз ловил белорусских поставщиков на реэкспорте продуктов из стран Евросоюза и других, на которые распространяется российское эмбарго, но в основном дело касалось фруктов и овощей. Поставки этих продуктов из Беларуси заметно сократились, и недобросовестные поставщики переориентировались на рыбу», - говорится в редакционном комментарии
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За первый квартал 2017 года Беларусь по поставкам рыбы на российский рынок перевыполнила показатели всего прошлого года. Российские эксперты считают, что это...
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