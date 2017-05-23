Беларусь в 15 раз нарастила поставки мороженой рыбы на российский рынок

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За первый квартал 2017 года Беларусь по поставкам рыбы на российский рынок перевыполнила показатели всего прошлого года. Российские эксперты считают, что это реэкспорт.

По данным Национального статистического комитета Беларуси, в этом периоде в Россию было поставлено 2314 тонн мороженной рыбы, что в 15 раз больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Россия – главный рынок сбыта белорусских поставщиков. По мороженной рыбе экспорт составил 2334 тонны.

Правда, в денежном выражении объемы экспорта выглядят не столь внушительно: весь экспорт – 4,418 млн долларов, из них поставки в Россию – около 4,4 млн долларов.

Тем не менее это дало повод российским СМИ и экспертам в очередной раз обвинить Минск в несоблюдении санкционного режима.

По словам исполнительного директора Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Алексея Аронова, в случае с белорусскими поставками мороженой рыбы в Россию речь идет о реэкспорте «санкционки».

«Белорусские поставки мороженой рыбы в Россию — это реэкспорт. Объем этих поставок не столь существенный, поэтому говорить о серьезном влиянии на российский рынок или давлении на российских производителей не приходится», — отметил Алексей Аронов в комментарии «Известиям».

«Россельхознадзор не раз ловил белорусских поставщиков на реэкспорте продуктов из стран Евросоюза и других, на которые распространяется российское эмбарго, но в основном дело касалось фруктов и овощей. Поставки этих продуктов из Беларуси заметно сократились, и недобросовестные поставщики переориентировались на рыбу», - говорится в редакционном комментарии «Известий».