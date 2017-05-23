24 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Около 50 тыс. круассанов и марципанов изъяли гродненские таможенники, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

Фура DAF везла из Бельгии эклеры, марципаны и круассаны. В пункте пропуска "Бенякони" на литовско-белорусской границе водитель предъявил к таможенному оформлению документы на замороженные мучные изделия общим количеством более 70 тыс. штук. Но при проверке в грузовом отсеке их оказалось гораздо больше - субъект хозяйствования не указал в документах 50 тыс. штук кондитерских изделий.

Нарушение гродненские таможенники выявили во время таможенного досмотра, на который автомобиль был направлен после анализа сканограммы, полученной с помощью инспекционно-досмотрового комплекса.

Незаконно перевозимые сладости изъяты. По факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс.-0-