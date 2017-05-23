ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Около 50 тыс. круассанов и марципанов изъяли гродненские таможенники

24.05.2017 16:23 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

24 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Около 50 тыс. круассанов и марципанов изъяли гродненские таможенники, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

Фура DAF везла из Бельгии эклеры, марципаны и круассаны. В пункте пропуска "Бенякони" на литовско-белорусской границе водитель предъявил к таможенному оформлению документы на замороженные мучные изделия общим количеством более 70 тыс. штук. Но при проверке в грузовом отсеке их оказалось гораздо больше - субъект хозяйствования не указал в документах 50 тыс. штук кондитерских изделий.

Нарушение гродненские таможенники выявили во время таможенного досмотра, на который автомобиль был направлен после анализа сканограммы, полученной с помощью инспекционно-досмотрового комплекса.

Незаконно перевозимые сладости изъяты. По факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фура DAF везла из Бельгии эклеры, марципаны и круассаны. В пункте пропуска "Бенякони" на литовско-белорусской границе водитель предъявил к таможенному оформлению...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Житель Несвижа занял у предпринимателей $200 тыс. и не отдал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика