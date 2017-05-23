Синоптики предупреждают о грозах

В ближайшие дни погодные условия на территории страны будут определять активные атмосферные фронты: ожидают дожди и грозы.

Как сообщил БелаПАН начальник службы метеорологических прогнозов Гидромета Дмитрий Рябов, 25 мая ночью на большей части территории, днем преимущественно по юго-восточной половине кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, в юго-восточных районах ожидаются сильные дожди. Температура ночью от +6 до +12°С, по югу до +14°С, днем от +17 до +23°С.

26 мая на большей части территории кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Температура ночью от +6 до +12°С, днем от +14°С по северо-западу до +22°С по юго-востоку.

В выходные с ростом атмосферного давления погода улучшится, осадки на большей части прекратятся, лишь в субботу по востоку, а в воскресенье по северо-востоку кратковременные дожди. 27 мая ночью от +4 до +10°С, днем от +15°С по северо-востоку до +22°С по юго-западу. 28 мая ночью от +3 до +10°С, днем от +16 до +22°С, по западу до +25°С.