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В Гродно начинают реконструировать Индурское шоссе: временно изменяется организация движения
С 25 мая в Гродно начинается реконструкция Индурского шоссе. Как
Проектом реконструкции предполагается обустройство разделительной полосы на всем протяжении улицы. Индурское шоссе будет заканчиваться кольцевой развязкой на месте «гибуличского перекрестка». Все пешеходные переходы и перекрестки улицы будут обустроены светофорами. Для удобства поворота налево и направо будут выделены специальные полосы для съезда.
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Проектом реконструкции предполагается обустройство разделительной полосы на всем протяжении улицы. Индурское шоссе будет заканчиваться кольцевой развязкой на...
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