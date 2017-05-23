В Гродно начинают реконструировать Индурское шоссе: временно изменяется организация движения

С 25 мая в Гродно начинается реконструкция Индурского шоссе. Как сообщили в Гродненской ГАИ, на время работ на участке между улицами Кабяка — Южная и Садакова — перекресток Гибуличи будет организованно одностороннее движение в сторону улицы Победы. На участке между улицами Садакова — Южная движение будет организованно в обе стороны.





Проектом реконструкции предполагается обустройство разделительной полосы на всем протяжении улицы. Индурское шоссе будет заканчиваться кольцевой развязкой на месте «гибуличского перекрестка». Все пешеходные переходы и перекрестки улицы будут обустроены светофорами. Для удобства поворота налево и направо будут выделены специальные полосы для съезда.