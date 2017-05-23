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На пути к "попиццот". Средняя зарплата белорусов выросла второй раз с начала года
Средняя зарплата белорусов в апреле составила 776,7 рубля,
В пересчете на доллары по средневзвешенному курсу Нацбанка в апреле средняя зарплата составила 413 долларов.
При этом средние заработки белорусов не дотягивают до декабрьских в 801,6 рубля.
Рабочие и служащие в апреле в среднем получали 777 рублей. Реальная зарплата в прошлом месяце выросла на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего
(Будет дополнено.)
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Средняя зарплата белорусов в апреле составила 776,7 рубля. Это на 6,1 рубля больше, чем в марте.
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