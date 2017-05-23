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На пути к "попиццот". Средняя зарплата белорусов выросла второй раз с начала года

24.05.2017 16:45 — Разное | Tut.by  
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Средняя зарплата белорусов в апреле составила 776,7 рубля, сообщает Белстат. Это на 6,1 рубля больше, чем в марте.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В пересчете на доллары по средневзвешенному курсу Нацбанка в апреле средняя зарплата составила 413 долларов.

При этом средние заработки белорусов не дотягивают до декабрьских в 801,6 рубля.

Рабочие и служащие в апреле в среднем получали 777 рублей. Реальная зарплата в прошлом месяце выросла на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего получали жители Минска — 1 103,3 рубля (это на 14,8 рубля меньше, чем в марте), а меньше всего — в Витебской области (647,5 рубля).

(Будет дополнено.)

 
Теги: Минск
 
 
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Средняя зарплата белорусов в апреле составила 776,7 рубля. Это на 6,1 рубля больше, чем в марте.

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