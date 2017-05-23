Администрация района пообещала жителям Центральной рассмотреть другие варианты прокладки теплотрассы

Жителям улицы Центральной пообещали рассмотреть другие варианты прокладки новой теплотрассы, которые не заставят вырубать сквер под их окнами. В этом их заверили на встрече с главой администрации Заводского района, куда пришли проектировщики и заказчики проекта. Журналистов на встречу не пустили, но после нее жители района рассказали, что пока деревья рубить не будут.



Под вырубку попадают деревья, которые стоят на снимке над дорогой. Фото: жителя дома № 5 Алексея

— Нам пообещали, что сейчас никто ничего вырубать не будет, будут рассматриваться другие варианты прокладки труб. В том числе те два варианта, которые вчера обсуждали: проложить на месте старой трассы или вырубить лишь часть деревьев. Сказали также, что в любом случае, если все деревья все же вырубят, то посадят на их место 300 деревьев, сделают красивую аллею и через 10 лет у нас снова будет красота, — рассказывает жительница одного из домов Анна. — Куда садить обещали спросить у нас. Будем ждать решения.

Директор «Минских тепловых сетей», которые являются заказчиком проекта, Александр Бузо подтвердил, что сейчас специалисты будут искать вариант решения проблемы.

— Вырубка деревьев приостановлена. Будут просчитываться варианты изменения проекта. На сегодня их несколько: прокладывать теплотрассу там, где и планировали, на месте старой трассы или прокладывать на зеленой зоне, но сместить ближе к дороге, чтобы вырубить меньше деревьев. Все варианты надо обсчитывать, потому что они разные по срокам, по ответственности, по стоимости работ, — рассказал Александр Бузо.



Рубить должны были все деревья слева от дороги. Вплоть до Партизанского проспекта. Фото: жителя дома № 5 Алексея

Энергетики говорят, что вариант оставить трассу под дорогой технически самый неверный.

— Если новую трассу проложить там, где сейчас старая, под дорогой, то через 10−15 лет она снова начнет ржаветь. Те трубы, что лежат там сейчас, положили в 1992 году. Сколько она пролежала? 25 лет и начались проблемы. Потому что под дорогой прокладывать теплотрассу неправильно: ее разъедает реагентами. И если сейчас новые трубы проложить туда, где лежат старые, то потом их снова придется менять, — объясняет Александр Бузо. — В любом случае, если оставить трассу под дорогой, нужна еще технологическая дорога для возможности укладки новых труб. То есть часть деревьев все равно спилят. И если будет выбран вариант со смещением теплотрассы ближе к дороге, то рубить тоже придется. Может, не 135 деревьев, а где-то порядка 40−80, но без этого никак.

Сроков, за которые надо изменить проект, глава администрации энергетикам не назвал. Все варианты решения проблемы должны быть тщательно рассмотрены и просчитаны.

На месте спиленных деревьев, как и обещали, планируют высадить 2−7-летние деревья. План высадки компенсационных посадок энергетики и зелентсроевцы готовы обсуждать с местными жителями. Кстати, на прошлой неделе начали вырубку с деревьев, которые стоят прямо под окнами, а не те, что проходят возле старой трассы. Жители домов поинтересовались у энергетиков, почему именно с них.



Фото: жителя дома № 5 Алексея

— Потому что чем ближе мы двигаемся к дороге, тем больше проблем с параллельными коммуникациями: там идет два лотка со связью, там водопровод, канализация, ряд других коммуникаций. Это старый город: куда ни копай, везде есть коммуникации, — объяснил Александр Бузо.