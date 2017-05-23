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Следователи выясняют обстоятельства гибели рабочего в Брестском районе

24.05.2017 16:57 — Разное | БелТА  
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24 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Следователи выясняют обстоятельства гибели рабочего на канализационно-насосной станции в Брестском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

Несчастный случай произошел 23 мая в 13.30 в помещении канализационно-насосной системы селекционно-гибридного центра ОАО "Западный". Работник предприятия обнаружил тело оператора водоочистных систем 1957 года рождения без признаков смерти криминального характера. Согласно инструкции и технике безопасности, в здании в тот момент было запрещено находиться. Помимо этого, пребывание там не входило в обязанности мужчины. Ранее на объекте производилась откачка животноводческих стоков, в связи с чем было высокое, опасное для жизни содержание сероводорода и аммиака.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Все обстоятельства гибели рабочего выясняются. Изъята служебная документация, опрашиваются коллеги погибшего.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Несчастный случай произошел 23 мая в 13.30 в помещении канализационно-насосной системы селекционно-гибридного центра ОАО "Западный".

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