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Азербайджан и Израиль укрепляют региональное сотрудничество
Фото Trend
Посол Израиля в Азербайджане Дан Став совершил официальный визит в Нахичеванскую Автономную Республику. Об этом
В ходе визита дипломат провел встречу с председателем Верховного Меджлиса Нахичеванской Автономной Республики Васифом Талыбовым, в рамках которой стороны обсудили потенциальное сотрудничество в сфере сельского хозяйства, водного управления, здравоохранения, туризма и образования.
В ходе визита Дан Став вместе с министром здравоохранения Ниязи Новрузовым ознакомился с Нахичеванским центральным госпиталем. Посол также выступил с речью перед студентами Нахичеванского государственного университета.-0-
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В ходе визита дипломат провел встречу с председателем Верховного Меджлиса Нахичеванской Автономной Республики Васифом Талыбовым, в рамках которой стороны...
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