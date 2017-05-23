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Азербайджан и Израиль укрепляют региональное сотрудничество

24.05.2017 16:47 — Разное | БелТА  
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Азербайджан и Израиль укрепляют региональное сотрудничество
Фото Trend

Посол Израиля в Азербайджане Дан Став совершил официальный визит в Нахичеванскую Автономную Республику. Об этом Trend сообщили в посольстве Израиля в Баку.

В ходе визита дипломат провел встречу с председателем Верховного Меджлиса Нахичеванской Автономной Республики Васифом Талыбовым, в рамках которой стороны обсудили потенциальное сотрудничество в сфере сельского хозяйства, водного управления, здравоохранения, туризма и образования.

В ходе визита Дан Став вместе с министром здравоохранения Ниязи Новрузовым ознакомился с Нахичеванским центральным госпиталем. Посол также выступил с речью перед студентами Нахичеванского государственного университета.-0-

 
 
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В ходе визита дипломат провел встречу с председателем Верховного Меджлиса Нахичеванской Автономной Республики Васифом Талыбовым, в рамках которой стороны...

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