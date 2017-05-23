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Пять белорусских компаний примут участие в главной каспийской нефтегазовой выставке

24.05.2017 17:18 — Разное | Ежедневник  
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Пять белорусских компаний примут участие в главной каспийской нефтегазовой выставке

angi.ru

Пять компаний-флагманов нефтехимической отрасли Беларуси примут участие в международной выставке нефти и газа Caspian Oil & Gas-2017, которая пройдет с 31 мая по 3 июня в Баку.

Как говорится в сообщении посольства Беларуси в Азербайджане, в составе экспозиции представлены организации концерна "Белнефтехим":  "Белоруснефть", Мозырский нефтеперерабатывающий завод, "Нафтан", Белорусская нефтяная компания, а также "Сейсмотехника", пишет ресурс Trend.az.

Компания "Сейсмотехника" презентует возможности мобильных комплексов для бурения и капитального ремонта скважин от 40 до 250 тонн, стационарных и эшелонных буровых установок грузоподъемностью до 345 тонн, производимых совместно и по технологии компании Drillmec S.p.A, а также вибрационных источников сейсмических сигналов. 

Специалисты ЗАО "Белорусская нефтяная компания" примут участие в конференции "Нефть и Газ, Нефтепереработка и Нефтехимия Каспия". 

 
 
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Пять компаний-флагманов нефтехимической отрасли Беларуси примут участие в международной выставке нефти и газа Caspian Oil & Gas-2017, которая пройдет с 31 мая по 3 июня в...

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