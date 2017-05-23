Велотуристы смогут путешествовать по Нарочанскому краю по интерактивной карте

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Велопутешествия по Нарочанскому краю облегчит веб-приложение, разработанное специалистами национального парка "Нарочанский". Об этом сообщил во время пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА заместитель генерального директора по научной работе национального парка Валерий Люштык.

"В последнее время активно развивается велотуризм. Для таких туристов мы разработали интерактивную карту с указанием сети удобных для передвижения именно на велосипеде дорог, с соответствующей навигацией и массой удобных функций. Приложение также содержит готовые тематические веломаршруты с указанием всех объектов, стоянок и т.д. В ближайшее время оно станет доступно на нашем сайте", - сказал Валерий Люштык.

Это не первая подобная разработка. На основе геоинформационных технологий специалистами национального парка создана галерея интерактивных карт, которые могут использоваться на смартфонах и планшетах. Эти веб-приложения значительно облегчают ориентирование в конкретном месте маршрута, помогают составлять оптимальные маршруты передвижения, находить свободные стоянки поблизости, другие объекты, посмотреть, как выглядит та или иная местность, как к ней лучше добраться пешком, на велосипеде или автомобиле. Например, можно воспользоваться интерактивной картой-справочником по размещению, питанию, проживанию, досугу в национальном парке, есть карта размещения турстоянок и обзорных точек, интерактивный гид по дендросаду, карта рыбака и другие.

"В ближайшем будущем мы предложим еще несколько полезных приложений", - сообщил он.

Национальный парк "Нарочанский" - одна из пяти особо охраняемых природных территорий Беларуси площадью более 87 тыс. га. Он создан в 1999 году в районе озера Нарочь на территории преимущественно Мядельского района Минской области. Национальный парк - это и природоохранное учреждение, задача которого принимать соответствующие меры по сохранению ландшафтов, поддержанию биологического разнообразия и генетического фонда растительного и животного мира. На территории НП "Нарочанский" находится самая большая в Беларуси курортно-оздоровительная зона. Ежегодно здесь отдыхают, укрепляют здоровье и проникаются яркими впечатлениями более 100 тыс. человек.-0-

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