Следователи устанавливают свидетелей ДТП в Билево, в котором пострадал 5-летний мальчик

Управление Следственного комитета по области проводит проверку по факту ДТП 14 мая на улице Богатырева в Витебске, в котором пострадал 5-летний мальчик, сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.

Около 20 часов 14 мая Volkswagen Bora под управлением 25-летнего водителя двигался со стороны улицы Актеров Еременко в направлении улицы Короткевича. Возле дома № 12 на улице Богатырева по нерегулируемому пешеходному переходу дорогу переходила семья с ребенком. Родители увидели приближающийся автомобиль и остановились, а мальчик продолжил движение.

Автомобиль наехал на ребенка, травмировав его. Мальчик прошел лечение в детской областной больнице.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая определит степень тяжести и локализацию телесных повреждений у ребенка. Устанавливаются свидетели, которые располагают информацией, имеющей значение для объективного исследования обстоятельств происшествия.

Очевидцев ДТП просят обратиться в отдел по расследованию преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта УСК по Витебской области по адресу: проспект Московский, 51а, или позвонить по телефону: 8 0212 46-20-39.