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В ДТП в Сенненском районе погибла 17-летняя девушка, четыре человека в больнице

24.05.2017 17:35 — Разное | БелТА  
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24 мая, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В ДТП в Сенненском районе погибла 17-летняя девушка, четыре человека в больнице. Подробности трагедии корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

ДТП произошло сегодня около 14.00 часов на трассе Богушевск-Коковчино возле деревни Беленево Сенненского района. "По предварительной информации, автомобиль Ford Focus под управлением 21-летней женщины (жительницы г.п. Богушевска Витебской области) двигался в сторону Богушевска. В автомобиле на переднем пассажирском сидении находилась 17-летняя девушка. Также в качестве пассажиров в салоне автомобиля ехали еще двое жителей Богушевска. Выехав на встречную полосу движения, Ford столкнулся с ВАЗ 2121 под управлением 75-летнего жителя Сенненского района. В ВАЗе кроме водителя находился его 40-летний односельчанин", - рассказала Светлана Сахарова.

От полученных телесных повреждений 17-летняя пассажирка Ford скончалась на месте ДТП. В областную клиническую больницу с телесными повреждениями доставлены четыре участника аварии. Не госпитализировалась водитель Ford Focus.

Следователи Сенненского РОСК и следственного управления УСК по Витебской области с привлечением экспертов-криминалистов Толочинского МРО ГКСЭ работают на месте ДТП.

Сенненским районным отделом Следственного комитета в отношении водителя автомобиля Ford Focus возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК Беларуси (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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ДТП произошло сегодня около 14.00 часов на трассе Богушевск-Коковчино возле деревни Беленево Сенненского района.

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