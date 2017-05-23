Один человек погиб и еще четыре получили травмы различной степени тяжести в ДТП, которое произошло 24 мая, около 14.00, возле деревни Беленево Сенненского района. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

По предварительной информации, 21-летняя водитель Ford Focus двигалась по трассе Богушевск — Коковчино, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем ВАЗ-2121, которым управлял 75-летний мужчина.

В результате ДТП 16-летняя пассажирка Ford, ехавшая на переднем сиденье, от полученных травм умерла на месте происшествия. Также в Витебскую областную клиническую больницу с телесными повреждениями доставлены 4 участника аварии, где им оказывается медицинская помощь.

В отношении водителя Ford Focus РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).