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В Израиле разработали новый "мини-танк"

24.05.2017 17:46 — Разное | Tut.by  
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Для армии Израиля разрабатывается «мини-танк» с экипажем из двух человек. Эскиз боевой машины был продемонстрирован на конференции International Ground Warfare & Logistics, сообщает arms-expo.ru.


Фото: arms-expo.ru

Машины разрабатывают в рамках программы Carmel, которая направлена на создание перспективных боевых машин. Над «мини-танком» и целым семейством боевых машин работают три крупнейшие оборонные компании Израиля — IAI, Rafael и Elbit Systems.

В планах компаний — создать универсальную платформу, подходящую для боевых машин различного предназначения. Широкое внедрение автоматизированных систем позволит сократить экипаж до двух человек. Боевая машина будет оснащаться гибридным двигателем и универсальными системами защиты, подходящими для городского боя и для сражения на открытой местности.


Фото: arms-expo.ru

В варианте «мини-танка» предусмотрено пушечное вооружение. На других модификациях могут быть установлены пулеметы, автоматические гранатометы и противотанковые ракеты.

Бригадный генерал Диди Бен-Йоаш, руководитель подразделения Future Combat Vehicle при Минобороны Израиля, сказал, что «новые машины станут квантовым скачком» по сравнению с имеющейся бронетехникой.

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Над созданием машины работают три крупнейшие оборонные компании Израиля - IAI, Rafael и Elbit Systems.

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