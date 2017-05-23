Более 2,3 тыс. бутылок элитного алкоголя изъяли у безработного жителя Глубокого

24 мая, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Более 2,3 тыс. бутылок элитного алкоголя изъято у подпольного торговца из Глубокого. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил временно исполняющий обязанности заместителя начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Витебской области Андрей Лемнев.

Сотрудники Глубокского межрайонного отдела УДФР КГК и Глубокского межрайонного отдела УКГБ по Витебской области во время проведения оперативно-розыскных мероприятий установили факт незаконного перемещения дорогостоящих алкогольных напитков, не маркированных белорусскими акцизными марками. Житель Глубокого в салоне и багажнике легкового автомобиля перевозил 233 бутылки спиртного (транспортное средство было остановлено в Глубокском районе на автодороге Полоцк-Глубокое).

Кроме того, в строящемся коттедже и гараже глубочанина обнаружено и изъято еще 2 тыс. 101 бутылка аналогичных алкогольных напитков, а также табачные изделия белорусского производства (более 137 тыс. штук). Спиртное (разлитое в фирменные стеклянные бутылки с этикетками виски Jack Daniels, коньяк Courvoisier, текила Olmeca, ром Bacardi и др.) и табачная продукция хранились без документов, подтверждающих легальность их приобретения.

"Установлено, что гражданин уже около пяти лет нигде не работает, легальных источников дохода не имеет. Количество и ассортимент алкогольной продукции свидетельствуют, что деятельность глубочанина была направлена на получение дохода от реализации данного товара", - отметил Андрей Лемнев.

Спиртное в количестве 2 тыс. 334 бутылки и табачные изделия изъяты. Начат административный процесс по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях и декрету №5 от 8 ноября 2016 года "О перемещении, хранении и продаже физическими лицами алкогольных напитков".

Дела об административных правонарушениях будут направлены в суд, правонарушителю грозит штраф в совокупности до 250 базовых величин с конфискацией алкогольной продукции и сигарет.

При осмотре гаража обнаружены также три полиэтиленовых пакета с содержащимся в них гранулированным веществом зеленого цвета и специфическим запахом (предположительно некурительное табачное изделие насвай) общим весом более 26 кг. Вещество изъято и направлено для дальнейшей проверки в Глубокский РОВД.-0-