Обозреватель: какие интеграционные проекты предложат Россия и Беларусь

Вице-премьер Беларуси Владимир Семашко, общаясь с журналистами во время Белорусского промышленного форума 24 мая, сообщил о том, что во время переговоров по детализации соглашений между президентами Беларуси и России в апреле этого года был подписан пакет из семи документов, в том числе, так называемый, "Протокол Дворкович-Семашко".

Этот документ предусматривает создание между Беларусью и Россией неких трех интеграционных проектов, вероятно, речь идет о двусторонней интеграции белорусских и российских предприятий, сообщила на радио Sputnik Беларусь экономический обозреватель Елена Ольшанская.



© Sputnik / Виктор Толочко Минск и Москва до конца года предложат по три интеграционных проекта

"Тема интеграции белорусских и российских предприятий в некие единые целые не нова: она звучала в белорусско-российских отношениях лет пять назад. Тогда же была предложена пятерка интеграционных проектов, затрагивавших самые широкие сферы, начиная от машиностроения и до предприятий химической, оборонной и космической отраслей", — напомнила Ольшанская.

Однако ранее стороны не смогли найти компромисс в оценке рыночных активов предприятий. В России посчитали, что Беларусь завышает ставки, хотя, например, по проекту, связанному с заводом МАЗ, были сделаны две оценки стоимости предприятия, в том числе, и по требованию российской стороны. Таким образом, можно сказать, что со стороны Беларуси все условия были выполнены.

Исходя из слов вице-премьера, обозреватель сделала вывод о том, что предполагается реализация проектов в машиностроении, нефтехимии и нефтяной индустрии. Но что именно это будет — нефтепереработка, транспортировка нефти либо нечто другое — пока остается только предполагать. Не стоит забывать о том, что недавно обсуждалась возможность возобновления сотрудничества "Уралкалия" с "Беларуськалием" и "Ростсельмаша" с "Гомсельмашем".

"Эксперты в Минске сейчас не исключают, что если говорить о машиностроении, то речь пойдет о совместном производстве уборочной техники. Что касается калийной отрасли, здесь есть неясность. Здесь скорее речь может идти о совместном сбыте, а не о совместном производстве. Но не стоит забывать, что в Беларуси идет строительство еще одного крупного калийного комбината "Славкалий", это проект российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Также в Беларусь собирается прийти ведущий европейский трейдер нефтепродуктов Glencore со своими активами", — сказала Ольшанская.

Эксперт высказала опасения в том, что и в новых проектах Беларусь и Россия собираются использовать старые схемы обмена или продажи активов, которые уже не сработали несколько лет назад. Будут ли эти схемы существенно обновлены, пока ясности нет. Необходимо увидеть на выходе реальные предложения с обозначением предприятий и пути дальнейшего движения. Однако Ольшанская выразила надежду, что на анонсированном недавно заседании Высшего госсовета Союзного государства будут озвучена конкретика по предполагаемым проектам .

Беседу с экономическим обозревателем Еленой Ольшанской слушайте на радио Sputnik Беларусь.