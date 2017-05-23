«Мы работаем через рассрочку телефонов. Мы с вами идем в салон мобильного оператора, там вы покупаете телефон и отдаете его мне. Я же вам примерно 60% от суммы», — рассказывает Дмитрий, администратор одной из групп в соцсети по выдаче денег в долг. FINANCE.TUT.BY разбирался, кто за полцены выкупает у белорусов взятые в рассрочку смартфоны.



Фото: Reuters

«Деньги будут у вас уже через полчаса, справок не нужно»

«Деньги в долг до 2000 тысяч рублей, с 18 лет, кредитная история. Справка о доходах, как и официальное трудоустройство, не важны. Звоните, мы подберем для каждого вариант» — говорится в объявлении. Подобные предложения можно найти как на столбах, так и онлайн — в тематических группах в соцсетях и на специально созданных тематических информационных сайтах. Звоним по указанному номеру телефона.

Мужчина рассказывает, по какой схеме можно получить «быстрые» деньги. Для этого нужно взять в рассрочку в салоне мобильного оператора телефон, который затем у вас выкупят за полцены.

— Мы во многих городах страны работаем. Вы из какого города? — интересуется мужчина.

— Из Минска. А нужна ли справка о доходах? И как быстро можно получить деньги? — интересуемся.

— Деньги будут у вас уже через полчаса, справок не нужно, — сообщает мужчина и подбирает подходящий вариант, после чего скидывает ссылку. — Вот, к примеру, за этот айфон, который на сайте стоит 950 рублей, я вам даю 600 рублей на руки. Если необходимо, могу дать 100 рублей на первоначальный взнос.

Приходится отказаться от предложения.

«Верну в 2,5 раза больше, чем получила на руки»

Жительница Молодечно Анна воспользовалась похожей услугой в августе прошлого года. Тогда она работала барменом в столичном кафе, где два месяца ей задерживали зарплату. О своем решении жалеет, ведь ежемесячно платит немаленькую для ее сумму рассрочки. Те деньги давно потрачены, мобильного нового телефона на руках нет.

— Ребята, которые предложили мне такой вид займа, приходили по утрам пить к нам кофе, — рассказывает девушка. — Часто за барной стойкой делились на день своими планами, которые я невольно слышала: их цель была найти человека, оформить на него рассрочку, дать ему денег, забрать телефон и потом продать его. Мой работодатель имел проблемы, зарплата задерживалась, а мне жить за что-то надо было.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Анна в итоге решилась воспользоваться этой услугой.

— На руки получила только 400 рублей за только что купленный телефон. Салону связи ежемесячно плачу 85 рублей. За год набежит 1020 рублей. Получается, что я верну в 2,5 раза больше, чем получила. Кстати, они часто предлагают брать в рассрочку именно айфоны. Возможно, их потом проще продать, или дело в их высокой цене. Кстати, недавно в Молодечно появились похожие объявления чуть ли не на каждом столбе, наверное, это действительно приносит хорошую прибыль, — говорит Анна.

Эксперт: «Усматриваются признаки незаконной предпринимательской деятельности»

В некоторых объявлениях говорится, что «компания не оказывает услуги по оформлению и предоставлению населению микрозаймов, регулируемых указом президента № 325 «О привлечении и предоставлении займов, деятельности микрофинансовых организаций». Если это не микрозайм, тогда как можно квалифицировать действия скупщика телефонов, а также действия заемщика?

— Усматриваются признаки предпринимательской деятельности, причем по двум направлениям: фактическое предоставление микрозаймов гражданам и реализация телефонов. Оба вида деятельности являются незаконными, так как осуществляются без государственной регистрации соответствующих документов, — комментирует юрист, основатель и руководитель группы бизнес-консультантов «Alliance Group» Владимир Несмашный. — Микрозаймы фактически предоставляются в сумме, по которой у гражданина «покупается» телефон, проценты по такому «займу» — разница между суммой, полученной на руки, и тем, что надлежит уплатить оператору в рассрочку. При этом весь риск неплатежей и иных последствий ложится именно на гражданина, оформившего на себя телефон. Нельзя сказать что данная операция даже формально соответствует закону, так как гражданин, приобретая телефон в кредит, не собирается им пользоваться, а приобретение совершает по указанию постороннего лица. Если «выкупленный» за часть цены телефон в последующем реализуется, тем самым гражданин, «помогающий деньгами», изначально приобретает телефоны по заниженной цене с целью последующего сбыта и незаконного получения дохода от предпринимательской деятельности.

— Человек, который берет телефон в рассрочку и потом продает его, нарушает закон?

— Человек, приобретающий телефон в кредит, рассрочку, в этой схеме также формально нарушает закон, так как приобретает его фактически для последующей реализации. То что он в этой ситуации не получает дохода в виде положительной разницы в цене, не снимает вопроса фактически незаконной предпринимательской деятельности, так как в качестве выгоды для себя он понимает и принимает получение денег от третьего лица, которому телефон продается сразу после приобретения.