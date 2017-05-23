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Молодость против опыта. В финале Лиги Европы сразятся "Аякс" и "Манчестер Юнайтед"

24.05.2017 19:12 — Разное | Tut.by  
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Сегодня в 21.45 по минскому времени на стадионе «Френдс-Арена» в коммуне Сольна в Стокгольме начнется финальный матч Лиги Европы — второго по рангу клубного турнира континента. Афиша поединка, «Аякс» — «Манчестер Юнайтед», выглядит привлекательно и интригующе


  

Аякс
  0−0  

МЮ

 
 

 

SPORT.TUT.BY проведет мультимедийный онлайн финала.


«Френдс-Арена». Фото: football-stadiums.ru

Вряд ли в начале сезона, минувшей осенью, многие смогли бы предсказать такую пару в решающем бою за трофей.

Амбиции «Манчестер Юнайтед» и ее знаменитого тренера Жозе Моуринью переключились на евротурнир после того, как стало ясно, что клуб не пробьется в Лигу чемпионов через английскую премьер-лигу. И тогда манкунианцы сделали акцент на Лигу Европы, победа в которой обеспечит им путевку в Лигу чемпионов на следующий год.

«Аякс» же очень давно не блистал в Европе, и его уверенное продвижение по турнирной сетке стало сюрпризом. Ведь знаменитый клуб не мог преодолеть даже полуфинальный барьер на протяжении 20 лет — с 1997 года, когда в полуфинале Лиги чемпионов уступил «Ювентусу».

А до финала «Аякс» предыдущий раз добирался 21 год назад, когда в решающем поединке Лиги чемпионов уступил все тому же «Ювентусу» в серии послематчевых пенальти — 1:1 (пенальти 2:4).

И вот новое поколение игроков «Аякса» под руководством малоизвестного в широких кругах наставника Петера Боса находится на пороге нового титула. Этот тренер возглавил «Аякс» в 2016 году, перебравшись из израильского «Маккаби» (Тель-Авив).

Его молодая задорная команда, состоящая в основном из 20−23-летних футболистов, конечно же, не является фаворитом. Но не следует забывать, что следующая возможность завоевать титул для этих парней может выпасть нескоро — ведь многих из них наверняка скоро раскупят более богатые клубы. И все они — молоды и голодны, в отличие от многих пресытившихся успехами звездных миллионеров «МЮ». Которые вполне могут и недооценить юнцов из Амстердама.

С другой стороны, на кону ведь путевка в Лигу чемпионов, и которую Жозе Моуринью упускать совсем не намерен. И, конечно же, не даст спуску тем из своих подопечных, кто вздумает валять дурака. А еще в длиннющем списке титулов Моуринью нет победы в Лиге Европы. И это тоже стимул.

Мало того, Лига Европы еще ни разу не покорялась клубу «Манчестер Юнайтед».

Так что ждать от предстоящей схватки можно чего угодно.

Главное — чтобы обошлось без околофутбольных ЧП. Помня об этом, УЕФА выступил со специальным заявлением о безопасности после террористической атаки в Манчестере.

— На протяжении многих месяцев УЕФА тесно сотрудничает с местными властями и Футбольной ассоциацией Швеции, а террористическая угроза принимается во внимание с самого начала работы над проектом. Более того, после апрельских атак в Стокгольме были введены дополнительные меры безопасности. В связи с жесткими мерами безопасности УЕФА просит болельщиков прибыть на стадион как можно раньше. На входе будет производиться тщательная проверка, которая может вызвать задержку при попадании на трибуны, — говорится в заявлении.

Кроме того, в память о жертвах атаки в Манчестере перед финалом Лиги Европы будет минута молчания, а игроки выйдут на поле с траурными повязками.

Церемония открытия финала будет существенно сокращена — так
европейский футбольный союз почтит память пострадавших в Манчестере. Это означает, что шведский дуэт Axwell Λ Ingrosso не выступит перед финалом.

 
 
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Сегодня в 21.45 по минскому времени на стадионе "Френдс-Арена" в коммуне Сольна в Стокгольме начнется финальный матч Лиги Европы - второго по рангу клубного турнира...

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