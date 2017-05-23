Совершившая аварию в Сенненском районе девушка-водитель получила права в начале года

Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома

24 мая, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Водитель автомобиля Ford, совершившая аварию в Сенненском районе, получила водительское удостоверение несколько месяцев назад. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Как сообщалось, сегодня в Сенненском районе произошло смертельное ДТП . На 15-м км автодороги Богушевск - Коковчино - Немойта столкнулись Ford и "Нива". В результате аварии погибла девушка 1999 года рождения, которая ехала на переднем пассажирском сидении иномарки. Тело погибшей из машины извлекли сотрудники МЧС.

Всего в двух автомобилях было 6 человек. Есть пострадавшие. По уточненным данным, в реанимацию попал водитель "Нивы", госпитализирован 17-летний пассажир автомобиля Ford.

"По предварительной информации, девушка-водитель автомобиля Ford (1996 года рождения) на закруглении дороги зацепила обочину, потеряла контроль над управлением, допустила занос машины и выехала на полосу встречного движения. Здесь и произошло столкновение с "Нивой", которой управлял мужчина 1942 года рождения. Водитель автомобиля Ford получила права в январе нынешнего года", - сказал Александр Казючиц.

По факту ДТП проводится проверка. Будут произведены необходимые экспертизы. -0-