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Совершившая аварию в Сенненском районе девушка-водитель получила права в начале года
Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома
24 мая, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Водитель автомобиля Ford, совершившая аварию в Сенненском районе, получила водительское удостоверение несколько месяцев назад. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
Как сообщалось, сегодня в Сенненском районе
Всего в двух автомобилях было 6 человек. Есть пострадавшие. По уточненным данным, в реанимацию попал водитель "Нивы", госпитализирован 17-летний пассажир автомобиля Ford.
"По предварительной информации, девушка-водитель автомобиля Ford (1996 года рождения) на закруглении дороги зацепила обочину, потеряла контроль над управлением, допустила занос машины и выехала на полосу встречного движения. Здесь и произошло столкновение с "Нивой", которой управлял мужчина 1942 года рождения. Водитель автомобиля Ford получила права в январе нынешнего года", - сказал Александр Казючиц.
По факту ДТП проводится проверка. Будут произведены необходимые экспертизы. -0-
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Всего в двух автомобилях было 6 человек. Есть пострадавшие. По уточненным данным, в реанимацию попал водитель "Нивы", госпитализирован 17-летний пассажир автомобиля...
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