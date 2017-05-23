В Лунинце пьяный милиционер на Renault врезался в ограждение: тяжелые травмы получила пассажирка

В Лунинце сотрудник милиции, находившийся за рулем Renault, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с металлическим ограждением у путепровода.

Как сообщил БелаПАН официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко, это случилось 24 мая около 1.35 на улице Октябрьской. Ехавшая в Renault 18-летняя пассажирка (жительница Кожан-Городка) получила тяжкие телесные повреждения и госпитализирована в Лунинецкую центральную районную больницу.

В парах выдыхаемого водителем воздуха выявлено 1,7 промилле алкоголя.

Лунинецким районным отделом Следственного комитета возбуждено дело по ч. 4 ст. 317 (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

Управлявший автомобилем 30-летний сотрудник Лунинецкого РОВД задержан и помещен в изолятор временного содержания. Автомобиль принадлежит его отцу. Сотрудник милиции находился вне службы, в гражданской одежде.

УВД Брестского облисполкома назначена служебная проверка, отметил Дученко.