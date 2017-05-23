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В Лунинце пьяный милиционер на Renault врезался в ограждение: тяжелые травмы получила пассажирка
В Лунинце сотрудник милиции, находившийся за рулем Renault, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с металлическим ограждением у путепровода.
Как сообщил
В парах выдыхаемого водителем воздуха выявлено 1,7 промилле алкоголя.
Лунинецким районным отделом Следственного комитета возбуждено дело по ч. 4 ст. 317 (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).
Управлявший автомобилем 30-летний сотрудник Лунинецкого РОВД задержан и помещен в изолятор временного содержания. Автомобиль принадлежит его отцу. Сотрудник милиции находился вне службы, в гражданской одежде.
УВД Брестского облисполкома назначена служебная проверка, отметил Дученко.
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30-летний сотрудник Лунинецкого РОВД задержан и помещен в изолятор временного содержания.
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