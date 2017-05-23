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«Минская сотка» стартует в полночь

24.05.2017 19:42 — Разное | Ежедневник  
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«Минская сотка» стартует в полночь

Более тридцати альпинистов-любителей примут участие в 24-часовом марафоне на дистанцию 100 км

       «Минская сотка» изначально затевалась как клубное мероприятие альпинистов-любителей из проекта «Семь вершин», объединяющего полсотни участников. В отличие от большинства любительских марафонов, столь нынче популярных, мероприятие является завершающей частью программы физической подготовки альпинистов к очередной горной экспедиции.

       Это налагает свои особенности на условия проведения марафона.

       Общеизвестно, что альпинисты в горах не бегают. Для нас важна способность участника экспедиции длительное время поддерживать стабильный уровень своих физических возможностей. Редкий подъем из штурмового лагеря на вершину и возвращение обратно длятся менее 12 часов. При этом альпинист должен сохранять достаточный запас сил на случай непредвиденных обстоятельств.

       100-километровый пеший марафон – изнурительная проверка на выносливость. Опыт предыдущего «горячего марафона» показал, что альпинист, прошагавший менее 50 км без длительного отдыха, готов лишь к горным трекингам. 70-75 км – это примерные физические нагрузки, сопоставимые с подъемом на вершину высотой 6-7 тысяч метров из штурмового лагеря.

       Из последней палатки высотного лагеря свой бросок на вершину мы делаем ночью, реже ранним утром. Стартовать на марафонскую дистанцию решено тоже в полночь. По холодку и как в горах, с фонариком на голове.

       Тем более, что 24 часа – не такая уж и уйма времени для того, чтобы прошагать сто километров. Так что, раньше встанешь на тропу, может до заката и успеешь.

       Но и это еще не все. Так как беговые участки не велики, то и обувь у марафонцев соответствующая. Беговые кроссовки хороши на минских улицах, но никакой горный трекинг им не под силу. Большинство марафонцев используют свою горную обувь: выгулять перед сезоном и вспомнить на деле (или на теле) каждый бугорок-шовчик трекингового ботинка перед горной экспедицией.

       Среди участников марафона есть и примкнувшие любители спортивной ходьбы, в том числе из России и Литвы.

       Старт намечен у д. Бережок Вилейского района. Здесь же, после достижения разворотной точки на берегу Вилейского водохранилища, участники зафиксируют половину дистанции. Обычно на это уходит чуть более восьми часов.

       Дальше – хуже. В том смысле, что значительно падает скорость, особенно на открытом солнцепеке. Вот будет ли солнцепек, как годом ранее, или проливной дождь – пока не ясно.

       До финиша доходят процентов десять. Ну и то хорошо. Любители все же, да и по офисным коридорам не натренируешься. Впрочем, нынче и в бизнесе забеги что надо.

       Среди участников марафона известные в своих сферах деятельности специалисты: директор ООО «Патио-Плюс» Евгений Литвин (№ 93 в топ-200 «Ежедневника»), управляющий директор по экспедированию ГК TELS Ольга Новик, заместитель главного редактора журнала «Директор» Константин Коржевич, к.м.н. Марина Брановская, заместитель председателя РОО «БНПА» Сергей Варивода.

       Надеюсь, погода и ноги не подведут и «Минская сотка» окажется альпинистам-любителям по зубам. Ждать осталось не много…

 
 
Ссылка на источник 21
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Более тридцати альпинистов-любителей примут участие в 24-часовом марафоне на дистанцию 100 км

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