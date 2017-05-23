«Минская сотка» стартует в полночь





Более тридцати альпинистов-любителей примут участие в 24-часовом марафоне на дистанцию 100 км

«Минская сотка» изначально затевалась как клубное мероприятие альпинистов-любителей из проекта «Семь вершин», объединяющего полсотни участников. В отличие от большинства любительских марафонов, столь нынче популярных, мероприятие является завершающей частью программы физической подготовки альпинистов к очередной горной экспедиции.

Это налагает свои особенности на условия проведения марафона.

Общеизвестно, что альпинисты в горах не бегают. Для нас важна способность участника экспедиции длительное время поддерживать стабильный уровень своих физических возможностей. Редкий подъем из штурмового лагеря на вершину и возвращение обратно длятся менее 12 часов. При этом альпинист должен сохранять достаточный запас сил на случай непредвиденных обстоятельств.

100-километровый пеший марафон – изнурительная проверка на выносливость. Опыт предыдущего «горячего марафона» показал, что альпинист, прошагавший менее 50 км без длительного отдыха, готов лишь к горным трекингам. 70-75 км – это примерные физические нагрузки, сопоставимые с подъемом на вершину высотой 6-7 тысяч метров из штурмового лагеря.

Из последней палатки высотного лагеря свой бросок на вершину мы делаем ночью, реже ранним утром. Стартовать на марафонскую дистанцию решено тоже в полночь. По холодку и как в горах, с фонариком на голове.

Тем более, что 24 часа – не такая уж и уйма времени для того, чтобы прошагать сто километров. Так что, раньше встанешь на тропу, может до заката и успеешь.

Но и это еще не все. Так как беговые участки не велики, то и обувь у марафонцев соответствующая. Беговые кроссовки хороши на минских улицах, но никакой горный трекинг им не под силу. Большинство марафонцев используют свою горную обувь: выгулять перед сезоном и вспомнить на деле (или на теле) каждый бугорок-шовчик трекингового ботинка перед горной экспедицией.

Среди участников марафона есть и примкнувшие любители спортивной ходьбы, в том числе из России и Литвы.

Старт намечен у д. Бережок Вилейского района. Здесь же, после достижения разворотной точки на берегу Вилейского водохранилища, участники зафиксируют половину дистанции. Обычно на это уходит чуть более восьми часов.

Дальше – хуже. В том смысле, что значительно падает скорость, особенно на открытом солнцепеке. Вот будет ли солнцепек, как годом ранее, или проливной дождь – пока не ясно.

До финиша доходят процентов десять. Ну и то хорошо. Любители все же, да и по офисным коридорам не натренируешься. Впрочем, нынче и в бизнесе забеги что надо.

Среди участников марафона известные в своих сферах деятельности специалисты: директор ООО «Патио-Плюс» Евгений Литвин (№ 93 в топ-200 «Ежедневника»), управляющий директор по экспедированию ГК TELS Ольга Новик, заместитель главного редактора журнала «Директор» Константин Коржевич, к.м.н. Марина Брановская, заместитель председателя РОО «БНПА» Сергей Варивода.

Надеюсь, погода и ноги не подведут и «Минская сотка» окажется альпинистам-любителям по зубам. Ждать осталось не много…