В рейтинге Открытых данных Беларусь - на 93 строчке из 115





В рейтинге Open Data Беларусь оказалась между Кот - д'Ивуаром и Бангладеш.

В данном рейтинге Беларусь набрала 11 очков из 100 возможных, сообщает Thinktanks.by .

Кстати, у Великобритании, которая заняла первое место - именно 100 очков. У находящейся на второй позиции Канады - 90, а у Франции. очутившейся на третьей строчке, - 85.

Open Data Barometer (ODB) – международный рейтинг, который определяет состояние развития открытых данных 115 стран. Показатели сведены к трем индексам: готовность, реализация и оценка влияния системы открытых данных. Каждый из показателей оценивается по 100-балльной шкале.

У Беларуси готовность составляет 27 баллов, реализация - 10, а оценка влияния системы открытых данных - 2 балла.

Россия в рейтинге заняла 25 строчку, Украина - 44-ю, Польша- 46-ю, Латвия – 53-ю.