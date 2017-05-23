|
В рейтинге Открытых данных Беларусь - на 93 строчке из 115
24.05.2017 20:09 — Разное | Ежедневник
В рейтинге Open Data Беларусь оказалась между Кот - д'Ивуаром и Бангладеш.
В данном рейтинге Беларусь набрала 11 очков из 100 возможных, сообщает
Кстати, у Великобритании, которая заняла первое место - именно 100 очков. У находящейся на второй позиции Канады - 90, а у Франции. очутившейся на третьей строчке, - 85.
Open Data Barometer (ODB) – международный рейтинг, который определяет состояние развития открытых данных 115 стран. Показатели сведены к трем индексам: готовность, реализация и оценка влияния системы открытых данных. Каждый из показателей оценивается по 100-балльной шкале.
У Беларуси готовность составляет 27 баллов, реализация - 10, а оценка влияния системы открытых данных - 2 балла.
Россия в рейтинге заняла 25 строчку, Украина - 44-ю, Польша- 46-ю, Латвия – 53-ю.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рейтинге Open Data Беларусь оказалась между Кот - д'Ивуаром и Бангладеш.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии