32-летний нападающий сборной Беларуси Андрей Костицын продолжит карьеру в китайском клубе Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» из Пекина. Об этом « Чемпионату » сообщил источник, знакомый с ситуацией.



Андрей Костицын. Фото: Прессбол

— Андрей Костицын продолжит карьеру в «Куньлуне», контракт будет заключен сроком на один сезон, — отметил источник.

Отметим, что с нового сезона главным тренером «Куньлуня» будет именитый канадский специалист Майк Кинэн — обладатель Кубка Стэнли у руля «Нью-Йорк Рейнджерс» (1994). В 2014 году он привел магнитогорский «Металлург» к победе в Кубке Гагарина.

В минувшем сезоне Андрей Костицын выступал в КХЛ за «Сочи». В 51 матче регулярного чемпионата КХЛ форвард забросил 16 шайб и отдал 18 голевых передач. Коэффициент полезности «+9».

Андрей Костицын перебрался в КХЛ в 2012 году, где играл за челябинский «Трактор» (2012−2014), «Сочи» (сезоны 2014/15, 2015/16, 2016/17) и нижегородское «Торпедо» (2015).

За пять сезонов в КХЛ (2012−2017) Андрей Костицын набрал 162 (75+87) очков в 253 поединках регулярных чемпионатов и 11 (3+8) баллов в 31 игре плей-офф. Причем в 2013 году вместе с «Трактором» добрался до финала Кубка Гагарина.

Ранее Андрей Костицын играл в Северной Америке, где провел семь сезонов в структуре «Монреаля» (2005−2012), а по ходу сезона-2011/12 перебрался в «Нэшвилл», где примкнул к младшему брату Сергею Костицыну.

Всего в регулярных чемпионатах НХЛ на счету Костицына-старшего 222 (103+119) очка в 398 матчах. В розыгрышах Кубков Стэнли белорус провел 49 встреч и заработал 23 (14+9) балла.

На чемпионатах мира 2016 и 2017 годов Андрей Костицын сыграл за сборную Беларуси в 11 матчах и набрал 3 (0+3) результативных балла. После ЧМ-2017 наставник белорусской дружины Дэйв Льюис признался, что на чемпионате мира в Париже ожидал от братьев Костицыных большего.

Всего Андрей Костицын провел за сборную Беларуси на чемпионатах мира 52 поединка и набрал 30 (9+21) очков.