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Сотрудник Лунинецкого РОВД совершил ДТП и помещен в изолятор временного содержания

24.05.2017 20:59 — Разное | БелТА  
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Сотрудник Лунинецкого РОВД совершил ДТП и помещен в изолятор временного содержания

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудник Лунинецкого РОВД совершил ДТП и помещен в изолятор временного содержания, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома подполковник милиции Сергей Дученко.

В 1 час 35 минут 24 мая в Лунинце водитель "Рено Сценик", сотрудник Лунинецкого РОВД, 1986 г.р., у путепровода со стороны улицы Октябрьской не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и снес металлическое ограждение. Машина перевернулась, но вновь встала на колеса. Из пассажиров, находившихся в "Рено", серьезные телесные повреждения (сотрясение мозга, перелом бедренной кости) получила жительница Кожан-Городка, 1999 г.р., которая госпитализирована.

Водитель водворен в изолятор временного содержания. В отношении его возбуждено дело по статье ч. 4 ст. 317 (нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

УВД Брестского облисполкома назначена служебная проверка.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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