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Армию Израиля хотят вооружить "мини-танками"

24.05.2017 22:04 — Разное | БелТА  
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Армию Израиля хотят вооружить "мини-танками"

На конференции International Ground Warfare & Logistics был представлен эскиз необычной боевой машины, передают информагентства. Дело в том, что для армии Израиля разрабатывают небольшой танк с экипажем всего из двух человек.

Мини-танки являются составной частью общеармейской программы Carmel, в рамках которой разрабатываются перспективные модели боевых машин. Над созданием небольших танков трудятся специалисты из крупнейших фирм Израиля - IAI, Rafael и Elbit Systems.

Первоначально будет разработана универсальная платформа, которую можно будет использовать в качестве основы для саперных, инженерных, санитарных машин и, разумеется, танков. Благодаря наличию автоматики численность экипажа не превысит двух человек. Перспективный танк сможет вести бой как на открытых участках, так и в городских условиях.

Бригадный генерал Диди Бен-Йоаш, руководитель подразделения Future Combat Vehicle при Минобороны Израиля, сравнил разработку данных образцов с квантовым скачком относительно имеющихся сейчас на вооружении боевых машин.

 
 
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Бригадный генерал Диди Бен-Йоаш, руководитель подразделения Future Combat Vehicle при Минобороны Израиля, сравнил разработку данных образцов с квантовым скачком...

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