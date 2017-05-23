Приключения Трампа на Ближнем Востоке и в Риме





В 1869 году Марк Твен опубликовал своих "Простаков за границей" - путевые заметки, с которых началась блистательная карьера писателя.

Дональд Трамп, прокатившись по Саудовской Аравии, Израилю и Риму, пишет Washington Post, вписал в эту смешную книгу новую главу.

Действительно, к Трампу можно относиться как угодно, но скучными истории о нем не бывают.

Как отмечает Русская служба ВВС со ссылкой на Washington Post, с Трампом американцы уже привыкли к постоянному бардаку. А в этой поездке его друзья и сподвижники имели счастливую возможность лично наблюдать за ураганом по имени Трамп.





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В Саудовской Аравии Дональда Трампа встретили с невиданной пышностью и поистине королевскими почестями, в отличие от его предшественника Барака Обамы, которого саудовцы недолюбливали за его чересчур мягкую, по их мнению, позицию в отношении Ирана.

В роскошных интерьерах королевских дворцов Эр-Рияда американский президент мог на время отвлечься от напряженной атмосферы у себя дома в Вашингтоне, где ему по-прежнему грозит расследование независимой комиссии конгресса.

Но и королевские церемонии требуют жертв. Например, танцев с саблями.





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Несмотря на мелкие оплошности - Трамп сказал, как уверяют его помощники, от усталости "исламский экстремизм" вместо "исламисткий" (но все-таки не "радикальный исламский терроризм" - фраза, которую он произносил и твитил за последние месяцы неоднократно), а также назвал Салмана ибн Абдул-Азиза ибн Абдуррахмана Аль Сауда королем Соломоном, промахнувшись всего на три тысячи лет, - в Эр-Рияде его встретили душевно.

Трамп получил в Эр-Рияде Орден короля Абдель Азиза - высшую награду королевства.

Кстати, Дональд Трамп в свое время критиковал Обаму, назвав его "любителем" за то, что тот поклонился королю Саудовской Аравии. Сам Трамп при вручении ему ордена не то что поклонился, а присел, изобразив что-то вроде книксена.

"Пригнувшись перед королем, Трамп принизил Соединенные Штаты, - написала газета Washington Times. - Подобные жесты обязательны для подданных короля, но не для равных ему".





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Американский президент также принял участие в приуроченном саудовцами к его визиту торжественном открытии Всемирного центра по борьбе с экстремистской идеологией.

Фотография церемонии вызвала радостный вплеск активности в соцсетях, особенно среди почитателей "Хоббита" и "Властелина колец".

"Не все палантиры были найдены, когда Нуменор был склонен Сауроном к злу и пал, так что всегда приятно видеть, что один из камней вновь в игре", - заметил в "Твиттере" один из пользователей этой соцсети Энтони Оливейра.