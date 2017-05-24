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БГК в овертайме одолел гандболистов СКА в первом матче финальной серии чемпионата Беларуси

24.05.2017 23:05 — Разное | Tut.by  
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Гандболисты БГК выиграли первый матч финальной серии чемпионата Беларуси. 24 мая в Минске брестчане лишь во втором овертайме обыграли столичный СКА.


Фото: bgk-meshkova.com

СКА — БГК им. Мешкова — 31:34 (12:14, 27:27, 30:30)

24 мая. Минск. Дворец игровых видов спорта «Уручье».

СКА: Мороз, Комок, Черников; Шинкель, Рабушко, Сончик (2), Жила (1), Алехин, Крицкий, Подшивалов (4), Поцыкайлик, Кулеш (13), Гайдученко (7), Вайлупов (3), Бохан (1), Бровко.

БГК им. Мешкова: Пешич, Черепенько (н. в.), Миятович; Рутенко (2), Бабичев (3), Кулак (2), Криштопанс (7), Юринок (1), Наумук, Стойкович (9), Шумак (1), Вукич (2), Проданович, Разгор (2), Куран (н. в.), Шилович (5).

После первого тайма брестчане выигрывали с разницей в два мяча, однако к концу основного времени счет был равным — это армеец Владислав Кулеш за 9 секунд до сирены перевел игру в овертайм.

Для выявления победителя одного овертайма не хватило. Лишь во втором экстратайме брестчане смогли вырвать победу.

Сергей Бебешко, главный тренер БГК им. Мешкова:

— Это была самая сложная игра против СКА в этом сезоне. Сегодня соперник играл неплохо, бежал быстрый центр. Учитывая наши кадровые проблемы, было совсем непросто. Думаю, мы заслуживали победы. В концовке основного времени вели, но СКА сравнял счет. У нас была последняя атака вчетвером, чтобы забить победный мяч. К сожалению, не смогли. Но выиграли в дополнительное время. Очень важно начинать серию с победы. Всем ребятам большое спасибо — сражались, бились. Все без исключения внесли огромный вклад. Сейчас главное отдохнуть, восстановиться — и психологически, и физически. Впереди еще игры, — приводит слова наставника официальный сайт БГК.

Серия за золото чемпионата Беларуси продлится до 3 побед. Следующий матч пройдет 27 мая в Бресте.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Гандболисты БГК выиграли первый матч финальной серии чемпионата Беларуси. 24 мая в Минске брестчане в овертайме обыграли столичный СКА.

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