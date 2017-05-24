﻿ Бывшему начальнику Столинского РОВД после пересмотра протокола увеличили штраф за "пьяную езду". 21.by
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Бывшему начальнику Столинского РОВД после пересмотра протокола увеличили штраф за "пьяную езду"

24.05.2017 21:59 — Разное | Tut.by  
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Бывшему начальнику Столинского РОВД Вячеславу Филипчику, которого 22 апреля задержали за рулем пьяным, после пересмотра дела увеличили штраф с 50 до 100 базовых величин. Об этом сообщили в УВД Брестского облисполкома.


Напомним, экс-начальник Столинского РОВД был оштрафован на 50 базовых величин, но после пересмотра протокола он получил штраф в размере 100 базовых (2300 рублей. — Прим. AUTO.TUT.BY). Это максимальный штраф по ч. 1 ст. 18.16 КоАП (Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения. — AUTO.TUT.BY).

Помимо этого, на три года он лишен водительских прав. После проверки, которую проводило Управление собственной безопасности, было принято решение об увольнении Вячеслава Филипчика из органов внутренних дел.

Вячеслав Филипчик стал начальником Столинского райотдела милиции в 2015 году. В конце апреля 2017 года Филипчика задержали в деревне Галево Пинского района сотрудники ГАИ и главного управления собственной безопасности МВД. 42-летний подполковник милиции Филипчик управлял машиной в нетрезвом состоянии. На момент задержания он находился в отпуске и ехал в гражданской одежде на Land Rover жены.

Также 6 мая в Столинском районе задержали еще одного милиционера, который управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина также оказался сотрудником РОВД Столинского района. По этому факту пока проводится проверка.

 
 
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Экс-начальник Столинского РОВД был оштрафован на 50 базовых величин, но после пересмотра протокола он получил штраф в размере 100 базовых.

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