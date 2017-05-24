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Робокоп патрулирует ТЦ в Дубае, раздает комплименты и предлагает селфи
24.05.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Конечно, робот, призванный следить за порядком, не сильно напоминает известного киногероя, однако он может разговаривать на шести языках, а также обучен хорошим манерам.
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© Sputnik / Артем Бордовский
Также "устройство" раздает девушкам комплименты и предлагает сделать с ним селфи.
Помимо хороших манер, "робокоп" может вызвать полицию, распознать преступника и передать правоохранителям информацию. Посетители ТЦ также могут с помощью экрана, расположенного на его груди, оплатить штраф.
Предполагается, что в скором времени такие роботы будут патрулировать и улицы.
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Робот-полицейский появился в одном из торговых центров Дубая. Смотрите на видео, как проходят рабочие будни "робокопа".
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