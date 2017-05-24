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Робокоп патрулирует ТЦ в Дубае, раздает комплименты и предлагает селфи

24.05.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Конечно, робот, призванный следить за порядком, не сильно напоминает известного киногероя, однако он может разговаривать на шести языках, а также обучен хорошим манерам.

Робокоп патрулирует ТЦ в Дубае, раздает комплименты и предлагает селфиМинске" title="Пятый открытый роботурнир прошел в Минске" class="">
© Sputnik / Артем Бордовский
Видеофакт: Пятый открытый роботурнир прошел в Минске

Также "устройство" раздает девушкам комплименты и предлагает сделать с ним селфи.

Помимо хороших манер, "робокоп" может вызвать полицию, распознать преступника и передать правоохранителям информацию. Посетители ТЦ также могут с помощью экрана, расположенного на его груди, оплатить штраф.

Предполагается, что в скором времени такие роботы будут патрулировать и улицы.

 
Теги: Минск
 
 
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Робот-полицейский появился в одном из торговых центров Дубая. Смотрите на видео, как проходят рабочие будни "робокопа".

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