Робокоп патрулирует ТЦ в Дубае, раздает комплименты и предлагает селфи

Конечно, робот, призванный следить за порядком, не сильно напоминает известного киногероя, однако он может разговаривать на шести языках, а также обучен хорошим манерам.

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Минске" title="Пятый открытый роботурнир прошел в Минске" class=""> © Sputnik / Артем Бордовский Видеофакт: Пятый открытый роботурнир прошел в Минске

Также "устройство" раздает девушкам комплименты и предлагает сделать с ним селфи.

Помимо хороших манер, "робокоп" может вызвать полицию, распознать преступника и передать правоохранителям информацию. Посетители ТЦ также могут с помощью экрана, расположенного на его груди, оплатить штраф.

Предполагается, что в скором времени такие роботы будут патрулировать и улицы.